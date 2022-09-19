Güngören'de Tramvay Yolunda Kaza; Seferler Aksadı

Güngören'de Tramvay Yolunda Kaza; Seferler Aksadı

GÜNGÖREN'de tramvay hattında kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle tramvay seferleri aksadı.

Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA)-GÜNGÖREN'de tramvay hattında kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle tramvay seferleri aksadı.

Güneştepe Tramvay Durağı önünde sabah saatlerinde kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle Bağcılar- Kabataş tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılıyor. Bağcılar-Soğanlı istasyonları arasındaki seferler ise ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet veriyor. Öte yandan kaza yapan İETT otobüsünü tramvay yolunda kurtarma çalışmaları devam ediyor.(DHA)

(FOTOĞRAF)

Güngören'de Tramvay Yolunda Kaza; Seferler Aksadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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