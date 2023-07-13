Gürer: Bolkar Dağı Eteklerinde Kiraz Dalda Kaldı, Üretici Karayolunu Kapattı, Kirazı Yola Döktü

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu'nda; Niğde Ulukışla'da kiraz üreticilerinin yol kapatma eylemini anlattı. Gürer, "Niğde’nin Ulukışla ilçesinde Bolkar Dağı eteklerinde son turfanda kiraz, tüccar alıma gelmeyince dalda kaldı. Üretici isyan etti, Adana-Ankara E5 karayolunu biraz önce trafiğe kapattı, kirazı yola döktü, yolda uzun araç kuyrukları oluştu" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bugün TBMM Genel Kurulu'nda, Ulukışla'da kiraz üreticilerinin yol kapatma eylemini anlattı.

Gürer, şunları söyledi:

"Niğde’nin Ulukışla ilçesinde Bolkar Dağı eteklerinde son turfanda kiraz, tüccar alıma gelmeyince dalda kaldı. Üretici isyan etti, Adana-Ankara E5 Kara Yolu’nu biraz önce trafiğe kapattı, kirazı yola döktü, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bakanlık bölge üreticisine acil destek vermelidir. Cumhurbaşkanı, üreticinin sesini duyup destek alımı sağlamalıdır. Bölgede yeterli soğuk hava deposu, paketleme ve işleme ünitesi olmaması ürünün toplandığı an satılmasını gerekli kılmaktadır.

Kiraz dalda kalmıştır. Büyükşehir marketlerinde tüketici kiraza ulaşamıyor, üretici de ürettiği kirazı ne yazık ki satamıyor; tam bir vurgun düzeni sürüyor, üretici de tüketici de mağdur ediliyor. İngiltere sarayına giden kiraz maliyetine satılmadığı için dalda kalması ilgililerin acil çözüm bulmasını gerekli kılıyor. Bu konuda Bakanlığı göreve davet ediyorum."

Anka Haber Ajansı