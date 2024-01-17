Gürer : Emekli Açlığa Ve Yoksulluğa Mahkum Edilmiştir

Emeklilere verilen ek maaş zammının yüzde 5'te kalması tepki çekti. CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, “En düşük emekli aylığı mutlaka asgari ücret seviyesine çıkarılmalı, bayram ikramiyeleri asgari ücret düzeyinde olmalı. Emekli açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir” dedi.

İşçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışı yüzde 37.56’da kaldığı için gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece ilave yüzde 5 zam yapıldığını söyledi. Erdoğan, 20224 yılının emekli yılı olacağını da sözlerine ekledi. Yaratılan beklentiye rağmen çok düşük kalan yüzde 5 ise emekliler arasında tepkiye yol açtı. CHP Niğde Milletvekili Gürer, Erdoğan’ın açıklamasını eleştirdi. Bugün açıklama yapan Gürer, şunları söyledi:

“Emekliler büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Yüzde 5’lik zam emeklilerin dişinin kovuğuna gitmeyecek. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı. Açlık sınırının, yoksulluk sınırının altında, bununla emeklinin geçim yapabilmesi olası değil. Cumhurbaşkanı da kalkmış diyor ki ‘2024 yılı emekliler yılı olacak’ diyor. Emekli bu şartlarda nasıl yaşayacak, bunu dahi düşünmeden bu açıklamaları yapıyor. Emekliler ciddi anlamda mağduriyetin içindeler. Ayrıca emeklilerden 9 bin gün prim yatırmış olanlar, ne yazık ki asgari ücretin altında ücret almak durumunda kalıyor. Yani primini tam olarak ödemiş, yıllarca en üst düzeyde hizmet prim olarak yatırmış ama onların dahi maaşlarında iyileştirme yapılmadı. Kademeli bir artış da getirilmedi. En düşük emekli aylığı mutlaka asgari ücret seviyesine çıkarılmalı, bayram ikramiyeleri asgari ücret düzeyinde olmalı. Emekli açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Dalga geçer gibi bir zam yapılmıştır. Emeklilerin mağduriyetini giderecek düzenlemelere şiddetle ihtiyaç vardır. Zaten verilen yüzde 5’lik artış, daha emeklinin cebine girmeden gelen zamlarla vergilerle fazlasıyla geri alınmıştır.”

Anka Haber Ajansı