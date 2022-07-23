Güroymak’ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Güroymak’ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

BİTLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Güroymak ilçesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 75 AAD 718 plakalı otomobil, Güroymak Hastanesi önünde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler, 112'yi arayıp bilgi verdi. Bölgeye ambulans, AFAD ve trafik ekipleri yönlendirildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Güroymak ve Tatvan devlet hastanelerinde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Güroymak’ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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