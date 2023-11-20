Gürsel Erol, Atatürk'ün 86 Yıl Önce Elazığ'da Kahve İçtiği Fincanın Da Sergilendiği Müzeyi Ziyaret Etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği (ETUDER) tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Türkiye’de ilk olarak açılan, Atatürk'ün 86 yıl önce Elazığ'da içtiği kahvenin fincanın da sergilendiği "Fincan Müzesini" ziyaret etti. Erol, "Dünyada ilk olan bu müzede Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Elazığ'a geldiğinde kahvesini yudumladığı fincanın da müzede olması bizi hem duygulandırdı hem de gururlandırdı" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği (ETUDER) tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Türkiye’de ilk olarak açılan, Atatürk'ün 86 yıl önce Elazığ'da içtiği kahvenin fincanın da sergilendiği "Fincan Müzesini" ziyaret etti. Erol, "Dünyada ilk olan bu müzede Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Elazığ'a geldiğinde kahvesini yudumladığı fincanın da müzede olması bizi hem duygulandırdı hem de gururlandırdı" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ETUDER tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Türkiye’de ilk olarak tarihi Harput Mahallesi’nde açılan "Fincan Müzesini" ziyaret etti. Müzede Atatürk'ün 86 yıl önce Elazığ'da içtiği kahvenin fincanın da sergileniyor.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1937 yılında Elazığ'a geldiğinde kahvesini yudumladığı fincanın da müzede olmasının kendilerini hem duygulandırdı hem de gururlandırdıklarını ifade eden Erol şunları söyledi:

“AHMET BULUT HOCAM AYNI ZAMANDA BENİM ORTAOKUL ÖĞRETMENİM”

"Elazığ Fincan Müzesi’ndeyiz. Elazığ Fincan Müzesi’nin bir özelliği var. Dünyada kurulan ilk fincan müzesi, bu projenin fikir babası da Ahmet Bulut hocamızdır. Ahmet Bulut hocam aynı zamanda benim ortaokul öğretmenim. Elazığ'ın tarihi, kültürü ve yaşanmışlıkları ile ilgili sürekli Elazığ kamuoyunu bilgilendiren ve böyle farklı düşüncelerle Elazığ'ın kültürüne renklilik katan bir hocamız, kendisine teşekkür ederim. Gerçekten böyle gezince insanın duygulanmaması mümkün değil. Dünyanın her tarafından gelen fincanlar var ve bu sayıda her geçen gün gittikçe artıyor. Burada en önemli fincan herhalde 1937 yılında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a geldiğinde kahvesini yudumladığı fincanı bulup müzeye kazandırmışlar. Bu gerçekten de önemli bir değer.

"BU PROJEYİ DESTEKLEMEK İÇİN BAKANLIKLA GÖRÜŞECEĞİM"

Elazığ için ayrıca önemli bir kazanım. Bir kentin tarihini, kültürünü zengin olması önemli değil ama o zenginlikleri kamuoyunun bütünlüğüne, insanlığına sunamadığı zaman hiçbir anlamı yok. Ben buradan bütün Elazığ'lı hemşehrilerimi ve bu fincan müzesini merak eden Türkiye'de kültürel ve sanata, tarihe ve geçmişe merakı olan bütün insanlarımızı, yurttaşlarımızı da hem gezmek anlamında hem de Fincan Müzesine yeni bir fincan kazandırarak katkı sunmak anlamında davet ediyorum. Ben fincan müzesinin Elazığ'ın tarihine, kültürüne ve turizmine kazandırdığı donanımla ilgili de Kültür ve Turizm Bakanı ve bakan yardımcılarımızla da görüşeceğim. Zaten ilimizin valisinin de bu işe bir katkısı var. Bu projeyi desteklemek ve yaygınlaştırmak bizim içinde bir görev olacaktır."

AHMET BULUT: BU FİNCANI MÜZEMİZİN EN MÜSTESNA KÖŞESİNDE SERGİLEYECEĞİZ

Elazığ Turizm Kültür ve Tanıtma Derneği (ETUDER) Başkanı Ahmet Bulut ise, "Malumunuz 17 Kasım 1937 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a ziyareti sırasında o günkü halk evi binasında bir konaklama ve istirahat etmişti. Orada ki Elazığ kültür gecesine katılmış ve kendisine ikramlarda yapılmıştı. Bu ikramlardan bir tanesi de bu fincanla yapılmış. Biz de bu fincanı müzemizin en müstesna köşesinde sergilemeye çalışacağız" dedi.

Anka Haber Ajansı