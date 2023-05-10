Gürsel Erol: "Cumhuriyet Halk Partisi’ne Hiç Kimse Milliyetçiliği Öğretemez"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Her seçim döneminde aynı yalan dolan. Bir tutturmuşlar beka meselesi. Vay efendim "CHP terör örgütleriyle kol kola…’ söyledikleri bu. Ben şimdi sorayım Habur kapısında terör örgütü mensupları karşılanıp Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini onların ayaklarına götürürken CHP mi iktidardı? Hayır, AK Parti iktidardı. Peki Oslo’da terör örgütlerinin başıyla görüşme yapılırken CHP mi iktidardı? AK Parti iktidardı. Dolmabahçe sarayında bakanlarla HDP milletvekilleri görüşme yaptığında o bakanlar CHP’nin mi bakanıydı? AK Parti’nin bakanıydı. Barzani Diyarbakır’a geldiğinde miting yaptığında Cumhurbaşkanımız da yanındaydı. Kim Cumhurbaşkanıydı Recep Tayyip Erdoğan… CHP’yi kimse terörle örtüştüremez, CHP’ye hiç kimse milliyetçiliği öğretemez" diye konuştu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kovancılar ilçesine yeniden gelerek bugün seçim çalışması yaptı.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI MEYDAN OKUYAN BİR MİLLETVEKİLİYİM"

Gürsel Erol şunları söyledi:

"Her seçim döneminde aynı yalan dolan. Bir tutturmuşlar beka meselesi. Kovancılar’da beka sorunu var mı hayır işsizlik var, pahalılık var. Vay efendim "CHP terör örgütleriyle kol kola…’ söyledikleri bu. Ben şimdi sorayım Habur kapısında terör örgütü mensupları karşılanıp Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini onların ayaklarına götürürken CHP mi iktidardı? Hayır, AK Parti iktidardı. Peki Oslo’da terör örgütlerinin başıyla görüşme yapılırken CHP mi iktidardı? AK Parti iktidardı. Dolmabahçe sarayında bakanlarla HDP milletvekilleri görüşme yaptığında o bakanlar CHP’nin mi bakanıydı? AK Parti’nin bakanıydı. Barzani Diyarbakır’a geldiğinde miting yaptığında Cumhurbaşkanımız da yanındaydı. Kim Cumhurbaşkanıydı Recep Tayyip Erdoğan. Salih Müslim Türkiye’ye geldiğinde kırmızı halılarla karşılandığında CHP’mi iktidardı? Hayır, AK Parti iktidardı. Şimdi bir yaşanmışlıklar var bir tarafta bilgi kirliliği var. Ben bunları ifade ederken hiçbir şeyden korkmadan ifade ediyorum. Ben TBMM’de en sert, terör örgütlerine karşı meydan okuyan bir milletvekiliyim. Asla bugüne kadar taviz vermedim. Bizim olduğumuz Meclis'te, bizim olduğumuz yerde terör örgütü ile ilgili hiçbir öneri gelemez. Biz orda dik dururuz ve hakkınızı ararız.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NE HİÇ KİMSE MİLLİYETÇİLİĞİ ÖĞRETEMEZ"

CHP’yi kimse terörle örtüştüremez, CHP’ye hiç kimse milliyetçiliği öğretemez. CHP’nin milliyetçiliği sokak milliyetçiliği değil, CHP’nin milliyetçiliği salonlarda atılan tezahüratların sloganların, milliyetçiliği değil. CHP’nin milliyetçiliği, insanların yalnızca düşüncelerini sömürmek için söylenen sözler, yapılan milliyetçilik değildir. CHP’nin milliyetçiliği nedir; 1974 yılında Kıbrıs'ta soydaşlarımızı korumak için rahmetli Bülent Ecevit, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Beş Parmak dağlarına indirerek milliyetçilik dersi vermiştir.

"KORKAKLIKLA MİLLETÇİLİK OLMAZ"

Bunlar ne yaptılar, Süleyman Şah’ın türbesini kaçırdılar. Süleyman Şah’ın türbesini kaçırdılar. IŞİD gibi bir terör örgütünün korkusundan orada dalgalanan Türk bayrağını indirdiler. Büyük devlet, büyük kamu binaları olan devlet değildir. Büyük devlet, liderlerinin saltanat içinde yaşadığı devlet değildir. Büyük devlet büyük bütçeleri yöneten devlet değildir. Büyük devlet ulusal değerlerine sahip çıkan, yurttaşlarına, özgürlük hakkı tanıyan, yurttaşlarının refah seviyesini yükselten devlettir. Bunlar bunu bilmeden bunu görmeden bu bilinçle olmadan Süleyman Şah’ın türbesini bile kaçırma ihtiyacı hissetmişlerdir. Eğer o gün CHP iktidarda olsaydı nasıl rahmetli Ecevit Kıbrıs’ın Beş Parmak dağlarına Türk Silahlı Kuvvetleri’ni indirdiyse, inanın binlerce 10 binlerce şehit edilmeyi göze alan Türk askeri Süleyman Şah türbesine sahip çıkardı, kaçırmazdı. Korkaklıkla milliyetçilik olmaz, babayiğitlikle milliyetçilik olur."

Anka Haber Ajansı