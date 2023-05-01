CHP Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol, “Elâzığ’dan beklentimiz yüksek. Bu seçimde hem Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili hem de milletvekili sayısının artmasıyla ilgili beklentilerimiz yüksek. Örgütümüzde bir birlik ve beraberlik var. Son derece eşgüdüm içerisinde iyi çalışmalar yapıyoruz” dedi.

CHP Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol, “Elâzığ’dan beklentimiz yüksek. Bu seçimde hem Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili hem de milletvekili sayısının artmasıyla ilgili beklentilerimiz yüksek. Örgütümüzde bir birlik ve beraberlik var. Son derece eşgüdüm içerisinde iyi çalışmalar yapıyoruz” dedi.

CHP Elâzığ Milletvekili Gürsel Erol, Ataşehir İlçesi Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile Elazığ’da bir araya geldi.

Erol ile belediye başkanları ilk olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı ziyaret etti ve sonrasında CHP Elâzığ İl Başkanlığı binasında parti üyeleri ile basın toplantısı düzenledi. Erol burada, şunları söyledi.

“ÖRGÜTÜMÜZDE BİR BİRLİK VE BERABERLİK VAR”

"Örgütümüzde bir birlik ve beraberlik var. Son derece eşgüdüm içerisinde iyi çalışmalar yapıyoruz. İl ve ilçe örgütlerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız burada son derece aktif. Seçim çalışmalarımıza katkı vermek için iki dostumuz, belediye başkanımız aramızdalar. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İl Gezdi ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, ikisi de benim çok yakın dostlarım. Bu seçim döneminde onları Elâzığ’da ağırlamaktan ve destek amaçlı bugün onların buraya gelmesinden son derece memnunum. İkisine de teşekkür ederim. Elâzığ bir değişimi yaşıyor. Bu değişimi yaşarken bizim Elazığ'daki siyaset dilimiz karşıtlık üzerine kurgulanan bir siyaset dili değil, hep çözüm odaklı bir siyaset dili ve devlet geleneklerine uygun bir siyaset dilinin sonucu bu aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, değerleri de zaten bu dildir. Bu anlamda Elâzığ’da kendimize göre bir taban oluşturduk. 8 Mayıs günü de Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu Elâzığ’a gelecek ve bir mitingimiz olacak. Elâzığ’ın bu mitingden beklentileri yüksek. Genel başkanımız her fırsatta ve ortamda Elâzığ’a bir bakanlık sözü var. Yine o bakanlık sözünü kamuoyuna açık bir şekilde mitingde de ifade edecektir.

“SON DERECE EŞGÜDÜM İÇERİSİNDE İYİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Başkanlarımıza yolculuk sırasında TOKİ konutlarını gösterdim. Elâzığ’da 2020 depremi sonrası yaklaşık 25 bin TOKİ konutu yapıldı. Sonrasında 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli deprem sonrasında da Elâzığ’ın afet bölgesi ilan edilmesinden sonra şu anda yaklaşık 8 bin binanın yıkım kararı çıktı. 25 bin konut yapıldı ve yaklaşık 25 bin yapılması düşünülen bir konut alanları var. Biz Elâzığ’da il başkanlığım döneminden bugüne kadar süre gelen bir siyaset dilini oturttuk. Burada çözüm odaklı bir dil kullandığınız zaman işte Elâzığ sokaklarının size karşı olan ilgisi ve doğal olarak partiye dönüşümü görüyorsunuz. Elâzığ’dan beklentimiz yüksek. Bu seçimde hem genel başkanımızın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili hem de milletvekili sayısının artmasıyla ilgili beklentilerimiz yüksek. Örgütümüzde bir birlik ve beraberlik var. Son derece eşgüdüm içerisinde iyi çalışmalar yapıyoruz. İl ve ilçe örgütlerimiz, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız burada son derece aktif. Bu çalışmalara emek ve katkı veren bütün yöneticilerimize de teşekkür ederim. Ayrıca iki dostumuzu da Elâzığ’da ağırlamaktan da son derece mutluyum."

Anka Haber Ajansı