Gürsel Erol: Elazığ'ı Bir An Önce Depremlere Hazır Bir Kent Haline Dönüştürülmeli

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, dün Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve Elazığ’da da hissedilen 5.9 büyüklündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, Elazığ’daki kötü yapı stokunun bir an önce giderilerek, kentin depreme hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, dün Malatya’nın Kale ilçesinde meydana ge5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında yaptığı açıklamada, Elazığ’da kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini ifade ederek, Elazığ’ın bölgenin lojistik merkezi haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Erol, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu sabah yine korkutucu bir depremle yüzleştik. Maalesef yaralılarımız var. Hayati riski olan bir yaralanma da yok fakat gerçekten büyük bir tehlike atlattık. Bir taraftan da deprem artık bu bölgenin bir gerçeği. Ona uygun olarak yapılarımızın bir an önce yapılması lazım. Eksiklerin giderilmesi gerekiyor. Özellikle şehir merkezinde kentsel dönüşümün hızlandırılması lazım. Yani Elazığ’ın olası depremlerden direkt etkilenebileceğine dair bir riski olmadığı söyleniyor. Bilim insanlarının değerlendirmesi o yönde. Ama çevre illerimizde yer alan özellikle Tunceli ve Bingöl’de beklenen depremlerden kaynaklı Elazığ’ın depreme hazır hale getirilmesi lazım. Kentsel dönüşüm ve kötü bina stoğunun Elazığ’da bir an önce giderilerek çevre illerde olabilecek depremlere de hazır bir kent haline dönüştürmek lazım.

"Çevre illerimizde meydana gelecek depremlere müdahale edilebilecek tek şehir Elazığ"

Şimdi sıra şehir merkezinde. Şehir merkezindeki kötü bina sorununu gidererek, kentsel dönüşümü hızlandırılarak depreme hazır bir kent haline getirilmesi lazım. Çünkü çevre illerimizde meydana gelecek depremlere müdahale edilebilecek tek şehir Elazığ. Yani ne Malatya, ne Tunceli, ne Bingöl bunlara hazır ama Elazığ burada kendini korumak yerine, konut anlamında korumak yerine aynı zamanda çevre illerde olabilecek bir müdahale ile ilgili de hem teknik müdahale hem insan gücünün yönlendirilmesi, bu deprem bölgelerinin ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili Elazığ’ın bir lojistik merkezi ve deprem merkezi haline getirilmesi lazım. Bu anlamda AFAD’ın yeni bir yapılanma ile ilgili Elazığ’a öncelik vermesi lazım. Bunları gündeme getireceğim. Bütün hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tabii depremi yaşayan insanların bu tür depremlerden etkilenmemesi mümkün değil bu korkuyu tekrar yaşamaması mümkün değil. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum can kaybının olmaması sevindirici bir gelişme."

Anka Haber Ajansı