Gürsel Erol: “Elazığ’ı Sosyal Belediyecilikle Tanıştırmanın Gayreti İçerisinde Olacağız”

EVREN DEMİRDAŞ

CHP, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümü nedeniyle milletvekillerini deprem bölgesindeki 11 ile gönderdi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol başkanlığında milletvekili heyeti de bu kapsamda Elazığ’a geldi. Erol, Elazığ’daki yerel seçim kampanyasını 10 Şubat’ta başlatacaklarını belirterek, “Elazığ’ı sosyal belediyecilikle tanıştırmanın çabası ve gayreti içerisinde olacağız” dedi.

CHP’nin Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Elazığ’a gönderdiği heyette yer alan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ve Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, bugün CHP Elazığ İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek partililer ile görüştü. Gürsel Erol, burada yaptığı açıklamada, depremzedelerin sorunlarını yerinde görmek ve sorunlarını dinlemek amacıyla genel merkez tarafından Elazığ’da görevlendirildiklerini söyledi. Erol, şöyle konuştu:

“Hem 24 Ocak 2020 yılında yaşanan deprem hem de 6 Şubat 2023 yılında yaşanan deprem sonrasında vatandaşlarımızın can kayıplarıyla ilgili, genel merkezimiz milletvekillerimizi deprem bölgesi olan 11 ilde görevlendirerek bu acıların yeniden anılması ve başsağlığı dileklerinin iletilmesi, depremzede vatandaşlarımızı ziyaret edilmesi ve deprem bölgesinde yaşanan sorunlarla ilgili tespitlerin yeniden yapılarak genel merkeze bildirilmesiyle ilgili görevlendirilmiş bulunmaktayız.

Önümüzde bir yerel seçim var. 10 Şubat itibariyle Elazığ’da resmi kampanyamızı başlatacağız. Bu kampanya süresi içerisinde çok aktif olacağız. Türkiye genelinde belediye başkanlarımız kampanyamıza destek vermek için Elazığ’a gelecekler, milletvekillerimiz Elazığ’a gelecekler, genel merkez yöneticilerimiz Elazığ’a gelecekler. Elazığ’da seçim sonuçlarını çok merak eden ulusal basında tanınmış isimler de var, onların isimlerini şimdiden söylemeyeyim. Onlar da Elazığ’a gelerek kentin nabzını tutacaklar.”

“ELAZIĞ’I SOSYAL BELEDİYECİLİKLE TANIŞTIRMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ”

Erol, “Elazığ’da 20 belediye var, 20 belediyede CHP’den seçilmiş bir tek belediye meclis üyesi yok. Elazığ’ın birkaç ilçesinde belediye başkanlıklarında iddialıyız. Çünkü Elazığ’ı sosyal belediyecilikle tanıştırmanın çabası ve gayreti içerisinde olacağız ve sosyal belediyeciliğinin insanların hayatına nasıl dokunduğunu, insanların hayatlarını nasıl değiştirdiğini, belediye bütçesinin nasıl yapıldığını; şeffaflıkla, doğru yönetimle, bir kamu disiplini ve kamu otoritesinin yönetimiyle ilgili bir farklılık koyacağız. Tabii bunun içerisinde sosyal belediyeciliğin ne olduğunu ve vatandaşlara ne vereceğimizi, belediyecilik anlamında farkımızın ne olduğunu hem televizyon programlarında hem sokak gezilerimizde seçim boyunca anlatacağız” dedi.

“BAŞARACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise “6 Şubat’ta yaşanan acıları paylaşmak ve bir daha yaşanmaması adına şu ana kadar yapılanları takip etmek, onların şu anki beklentileri, tüm illerde şu ana kadar ne söz verildi, şu ana kadar ne yapıldı ve neler yapılmadığına dair takibi amacıyla hepimiz sahadayız. Burada olmaktan mutluyum. Bursa’da yaşayan Elazığlıların sizlere sevgi ve selamlarını getirdim. Farklı güzel günleri anmak için de 31 Mart’tan sonra inşallah Elazığ’da kazanacağımız belediyeleri kutlamak anlamında da başkanımız öyle bir program yaparsa burada olacağız. Türkiye nüfusunun yüzde 60-65’nin yaşadığı illeri CHP yönetiyor. Aslında orada sosyal belediyeciliğin halkla birlikte güçlü sivil toplumu yaratarak o şehrin dinamikleriyle yönetmek, aslında daha yaşanılabilir ve daha fazla gülümseyebildiğimiz şehirler oluşturmak anlamında geliyor. Elazığ’da da bunu vekilimizin önderliğinde ve örgütümüzün çabalarıyla başarmak için hiçbir neden yok. Bunu başaracağımıza ben de inanıyorum” diye konuştu.

CHP’li milletvekilleri, yarın gün boyu kentteki depremzedeleri ziyaret ederek sorunlarını dinleyecek.

Anka Haber Ajansı