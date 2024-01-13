Gürsel Erol: "İsveç'in Nato Üyeliği Konusu Meclis'e Gelirse Hayır Diyeceğim"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Düşünün ki bir ülke, bu insanların ülkemizin ve yurttaşlarımızın inançlarına yönelik saldırı yaptığı durumda, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı, ayaklar altına alındığı durumda, inançlarımızın ve Hz. Peygamberimizin hakarete uğradığı, terör örgütlerinin liderlerine ev sahipliği yapan bir ülkenin NATO üyeliği konusu eğer Meclis'e gelirse, Elazığ milletvekili olarak bize yakışan ve düşen buna hayır oyu kullanmaktır" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Düşünün ki bir ülke, bu insanların ülkemizin ve yurttaşlarımızın inançlarına yönelik saldırı yaptığı durumda, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı, ayaklar altına alındığı durumda, inançlarımızın ve Hz. Peygamberimizin hakarete uğradığı, terör örgütlerinin liderlerine ev sahipliği yapan bir ülkenin NATO üyeliği konusu eğer Meclis'e gelirse, Elazığ milletvekili olarak bize yakışan ve düşen buna hayır oyu kullanmaktır" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, dün partisinin İl Başkanlığı binasında konuştu. Erol, şunları söyledi:

"İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİNE HAYIR DİYECEĞİM"

"İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili olarak anayasal yetki parlamentoda. Yani parlamentonun gündemine gelecek ve milletvekillerinin oylaması ile İsveç’in NATO üyesi olup olmaması gerektiği konusundaki irade ortaya çıkacak. Ben burada da bir farklı bir düşünceye sahip olduğumla ilgili örgütümü bilgilendirmek isterim. Bizim için önemli olan inançlarımız. Ben Elazığ milletvekilliğine adaylığım açıklandığı günden bugüne kadar asla kimliğini, soyunu sopunu inkar etmeyen Tunceli kökenli biri olarak, Alevi inancından gelen bir ailenin evladı olarak, atalarının dedelerinin mezarlarının Tunceli topraklarına olduğunu ifade ederek herkesin inancına, değerlerine, yaşam tarzına saygı duyulması gerektiğini, herkesin soyunun kendi şerefi olduğunu söyledim ama bizim ülkemizin değerlerimize sahip çıkmamız gerektiği konusunda da herkesten daha fazla tutucu, herkesten daha fazla Atatürkçü bir milliyetçi çizgisinde olacağımı ifade etmiştim. Düşünün ki bir ülke, bu insanların ülkemizin ve yurttaşlarımızın inançlarına yönelik saldırı yaptığı durumda, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı, ayaklar altına alındığı durumda, inançlarımızın ve Hz. Peygamberimizin hakarete uğradığı, terör örgütlerinin liderlerine ev sahipliği yapan bir ülkenin NATO üyeliği konusu eğer Meclis'e gelirse, Elazığ milletvekili olarak bize yakışan ve düşen buna hayır oyu kullanmaktır.

"YETKİMİZİ HALK ADINA KULLANMALIYIZ"

Buradan Elazığ’ın diğer milletvekillerine de çağrı yapıyorum. Bu bir parti politikası değildir. Bu seçmen kitlemizin, ülkemizdeki yaşanan süreci, milli ve manevi değerler üzerinden bir değerlendirmesidir. Elazığ halkı bize yetkiyi verirken, bu toplumun, bu ülkenin hem milli hem de manevi değerlerine sahip çıkmamız ile ilgili de bir yetki vermiştir. Bu yetkiyi de halk adına kullanmamız lazım ve Elazığ halkının beklentisi, inançlarımızı, değerlerimizi ayakaltına alan bir zihniyete sahip olan terör örgütlerine ev sahipliği yapan bir ülkenin NATO üyeliğine hayır oyu kullanmak, her Elazığlı milletvekilinin asli görevidir. Ben onlara bu çağrımı yaparken hiçbir zaman Elazığ halkının beklentilerine aykırı bir oy kullanma şekline girmeden ve onların da CHP milletvekili olan benim gibi NATO süreciyle ilgili İsveç’in NATO üyeliğine hayır oyu kullanmalarını bekliyorum ve Elazığ kamuoyuna da bu konuda görüşlerini ifadelerini, yönlendirmelerini açıkça ifade etmelerini bekliyorum."

Anka Haber Ajansı