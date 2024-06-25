Gürsel Erol: Konteyner Kentlerdeki Boşaltma İşlemlerinin Acilen Durdurulması Gerekiyor

Gürsel Erol: Konteyner Kentlerdeki Boşaltma İşlemlerinin Acilen Durdurulması Gerekiyor

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da yaşanan depremlerin ardından konteyner kentlere yerleştirilen vatandaşlara, Elazığ Valiliği tarafından konteynerlerin boşaltılması yönünde tebligat gittiğini belirterek, konteyner kentlerdeki boşaltma işlemlerinin acilen durdurulmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ'da yaşanan depremlerin ardından konteyner kentlere yerleştirilen vatandaşlara, Elazığ Valiliği tarafından konteynerlerin boşaltılması yönünde tebligat gittiğini belirterek, konteyner kentlerdeki boşaltma işlemlerinin acilen durdurulmasını istedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2020 ve 2023'te Elazığ'da yaşanan depremlerin ardından konteyner kentlere yerleştirilen vatandaşlara, Elazığ Valiliği tarafından konteynerların boşaltılması yönünde tebligat gittiğini belirterek, buna tepki gösterdi. Durumu TBMM gündemine taşıyacağını belirten Erol, “Kanunlardan kaynaklı vatandaşın mağdur edilmesine gerekçe göstermeyi doğru bulmuyorum. Yani kanunlar bu süreci planlamış olabilir, süreyi zamanlamayı tarif etmiş olabilir ama sonuçta vatandaşın halen sorunları çözülmüş değil. Kendi ev yıkılan evleriyle ilgili TOKİ’nin yaptığı evlerle ilgili bir hak sahipliğinin kazanılması, verilmesi ve başlarını sokacakları evlerini kendilerine verilmesiyle ilgili süreç tamamlanmadığından kaynaklı çaresizlikten dolayı bu konteyner kentlerde oturuyorlar. Konteyner kentlerdeki boşaltma işlemlerinin acilen durdurulması ve oradaki insanların kalıcı barınma sorunu çözümü kavuşuncaya kadar konteyner kentlerin aynı yerde kalması ve konut sorunu çözüldükten sonra boşaltılması gerektiği düşüncesindeyim” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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