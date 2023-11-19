Gürsel Erol: Pancar Üreticileri Mağdur Edilmiştir, Bu Mağduriyetin Hiç Bir Mazereti Olamaz

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’da hasadını gerçekleştirdikleri ürünlerini teslim etmek için Elazığ Şeker Fabrikası’nın önünde sıra bekleyen üreticileri ziyaret etti. Erol, "Bu tablo çiftçilerimiz için bir eziyet tablosu bir sezon boyunca bütün sermayesini yatırıma çevirip tarımda şeker pancarı üreterek hem ülke hem kentin ekonomisine katkı sunmak adına emeğini sarf ettikten sonra ürününü çıkarıp bu şekilde beklenmesi ve çoğu zaman araçta çürüme riski taşıdığı için üretim kaybına ve milli servet

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ’da hasadını gerçekleştirdikleri ürünlerini teslim etmek için Elazığ Şeker Fabrikası’nın önünde sıra bekleyen üreticileri ziyaret etti. Erol, "Bu tablo çiftçilerimiz için bir eziyet tablosu bir sezon boyunca bütün sermayesini yatırıma çevirip tarımda şeker pancarı üreterek hem ülke hem kentin ekonomisine katkı sunmak adına emeğini sarf ettikten sonra ürününü çıkarıp bu şekilde beklenmesi ve çoğu zaman araçta çürüme riski taşıdığı için üretim kaybına ve milli servet kaybına neden olan bir süreç. Şeker fabrikasının kapasitesinin artırılması lazım, teknolojinin yenilenmesi lazım ve üreticilerimizin bu mağduriyeti yaşamaması lazım” dedi.

Elazığ’da hasadını gerçekleştirdikleri ürünlerini teslim etmek için saatlerce sıra bekleyen şeker pancarı üreticileri, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile bir araya geldi. Erol, üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için elinden geleni yapacağını belirtti.

"MECLİSE SORU ÖNERGESİ VERECEĞİM"

Üreticileri dinleyen Milletvekili Gürsel Erol sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Günlerdir burada pancarlarının sökümlerini yapıp araçlarına yükleyip şeker pancarı fabrikasının önünde sıra bekleyerek ürünlerini teslim edip satmak için bekliyorlar. Çiftçilerimizin bu sorununu getirmek amacıyla bugün buradayım bu konuda da Meclis’te de bir konuşma yapacağım. Daha önce MHP Elazığ Milletvekilimiz Semih Bey de bir soru önergesi verdi bende o soru önergesine destek vermek için bir yeni bir soru önergesi vereceğim ve ilgili bakanımızla, Şeker Fabrikaları Genel Müdürümüzle görüşeceğim.

"BU TABLO ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN BİR EZİYET TABLOSU"

Bu tablo çiftçilerimiz için bir eziyet tablosu bir sezon boyunca bütün sermayesini yatırıma çevirip, tarımda şeker pancarı üreterek hem ülke, hem kentin ekonomisine katkı sunmak adına emeğini sarf ettikten sonra ürününü çıkarıp bu şekilde beklenmesi ve çoğu zaman araçta çürüme riski taşıdığı için üretim kaybına ve milli servet kaybına neden olan bir süreç. Şeker fabrikasının kapasitesinin artırılması lazım, teknolojinin yenilenmesi lazım ve üreticilerimizin bu mağduriyeti yaşamaması lazım.

"ÇİFTÇİ ÜRETTİĞİNİ SATAMAZ HALE GELMİŞ"

Şu anda dünyadaki en büyük sorunlardan biri gıda sorunu. Halbuki Elazığ’da ovalarımız var, üreticilerimiz var. Üreten, çalışan ve ürettiklerini ülke ekonomisine kazandıran Elazığ’ın tarım işçileri, tarım emekçileridir. Bu mağduriyetlerin aslında onlara yapılan bir haksızlık, bir adaletsizlik. Üretime destek vereceğiz diyoruz ama çiftçilerimiz ürettiğini satamaz hale geldi. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi lazım.

Ne yazık ki ülkemizde hakkın ve hukukun olmadığı adaletsiz bir dönem yaşıyoruz. Diğer tarafta büyük holdinglerin vergi borçları silinirken, bir tarafta yatların, uçakların mazotundan ÖTV alınmazken, çiftçinin mazotunun, traktörünün ÖTV’li olduğu ağır sorumluluklar altında çalışıp da üretime katkı sunduğu bir dönemde bu tablo ne ilimiz ne de ülkemiz adına hoş bir tablo değil. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bu kamyonların, traktörlerin şeker pancarı ile yüklü olması, üreticilerimizin burada soğukta bekleyip, ürettikleri ürünü satmaları çocuklarının rızıklarını kazanmaları için emeklerinin karşılığını almak için burada yaşadıkları bu eziyet, insanlığa yakışır bir durum değildir. Bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım.

"BU MAĞDURİYETİN HİÇ BİR MAZERETİ OLAMAZ"

Buradan yetkililere sesleniyorum. Bu durumun hiçbir mazereti olamaz. Eğer teknik bir sorun varsa, eğer kapasite ile ilgili bir sorun varsa, eğer fabrikanın işleyişi ile ilgili bir sorun varsa gidereceksiniz. Bu vatandaşın ve üreticinin sorunu değil. Bu sizin sorununuz. Vatandaşı burada bekletmeye, mağdur etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Ben bu ilin milletvekili olarak bugüne kadar bu kentin sorunlarını gündeme getirerek, çözüm sunmaya çalışan emek veren bir milletvekiliyim. Bu da hayati bir sorundur. Ve bu sorunun çözümü için yetkilileri göreve çağırıyorum. Elazığ’da bu sorunların önümüzdeki sezonda yaşanmaması için şimdiden tedbirlerin alınması lazım. Bu konunun üzerine gideceğim. Fabrikanın kapasitesinin arttırılması, teknolojisinin yenilenmesi ile ilgili olarak fabrikanın sizleri bir dahaki sezonda mağdur etmemesi için; ürettiğinizi gönül rahatlığı ile gün içinde getirip ürününüzü değerlendirerek, bedelini alarak, yapılması gereken tüm işlerle ilgili ben üzerime düşeni yapacağım. İlimizin diğer 4 milletvekili arkadaşımla da görüşeceğim. Onların da bu konuda desteğini isteyeceğim."

Anka Haber Ajansı