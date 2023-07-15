Gürsel Erol, Türkiye Muharip Gaziler Deneği Elazığ Şubesi'ni Ziyaret Etti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesi’ni ziyaret etti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesi’ni ziyaret etti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran ve partililerle birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şubesi’ni ziyaret etti. Erol, ziyaretinde şunları söyledi:

"15 Temmuz anma günündeyiz. Bugün de Gaziler Derneğimizi ziyaret etmek bizim için önemli. Hepinizden Allah razı olsun. Siz ülkemizin birliği bütünlüğü, devletimizin varlığının devamı için hayatlarınızı ortaya koyarak bedel ödediniz. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında hayatını kaybeden tüm ordu mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Bugünleri bize yaşattığınız için bu onuru bize yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Namık Bulut da, Gürsel Erol ve beraberindekilere teşekkürlerini ileterek bir plaket verdi.

Anka Haber Ajansı