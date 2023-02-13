Haber Global’den ‘Uğur Arslan’ kararı “Son verilmiştir”

Sunucu Uğur Arslan'ın ulusal televizyon kanalında deprem bölgesinde bulunan Sakaryalılar için kullandığı sözler üzerine son olarak Haber Global açıklama yaptı ve Uğur Arslan'ın yayınlara artık katılamayacağını duyurdu.

Oyuncu ve sunucu Uğur Arslan'ın deprem bölgelerinde Sakarya ve plakalı araçları yağmacılıkla itham etmesi üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Haber Global televizyonu da konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, Uğur Arslan’ın televizyon ile her hangi bir bağı bulunmadığını ve yayınlara katılımına son verildiğini ilan etti. İşte Haber Global tarafından yapılan o açıklama