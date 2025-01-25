Haber-sen: Aihm, Trt Emekçisi Binali Erdoğan’ı Haklı Buldu

Haber-Sen'den yapılan açıklamada, AİHM’in, TRT’de başkameraman olarak çalışan Binali Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılmasıyla düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve Binali Erdoğan’a tazminat ödenmesine karar verdiği bildirildi.

(ANKARA) - Basın Yayın ve Posta Emekçileri Sendikası'ndan (Haber-Sen) yapılan açıklamada, AİHM’in, TRT’de başkameraman olarak çalışan Binali Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılmasıyla düşünce ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve Binali Erdoğan’a tazminat ödenmesine karar verdiği bildirildi.

Haber-Sen, 2017 yılında sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesi ile görevden uzaklaştırılan Binali Erdoğan hakkında AİHM tarafından verilen kararla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"TRT'nin görevine son verdiği yetenekli başkameraman Binali Erdoğan, uzun süren yasal mücadele ile haklılığını kanıtladı. 2017 yılında Haber-Sen İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyeliğini yürüten ve TRT’de başkameraman olarak çalışan Binali Erdoğan, sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesi ile kamu görevinden çıkarılmış, ayrıca hakkında ceza davası da açılmıştı. Dava dosyası kapsamında ifade vermek üzere, belirtilen gün ve saatte emniyete giden Erdoğan,’delillerin hepsinin toplanamadığı, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma hususunda kuvvetli şüphenin bulunduğu, tutuklamanın ölçülü olduğu...’ gerekçeleri ile tutuklanmış, 20 Ekim - 20 Kasım 2017 tarihleri arasında da tutuklu kalmıştı.

Binali Erdoğan avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinin ihlal edildiğini belirtildi. Anayasa Mahkemesi, 2019/1980 başvuru numaralı 10 Ekim 2019 tarihli başvurunun "açıkça dayanaktan yoksun olması" nedeniyle kabul edilmez olduğuna karar verdi. Bunun üzerine, 13 Kasım 2019 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapıldı. AİHM, 8 Ekim 2024 tarihli kararı ile Binali Erdoğan’ın düşünce ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ve Binali Erdoğan’a tazminat ödenmesine karar verdi. Böylece, uluslararası yasalar kapsamında örnek bir karara imza atıldı. Bu süreçte memuriyetten çıkarılan Binali Erdoğan; hukuka aykırı bir şekilde memuriyetten çıkarılması işlemine karşı açmış olduğu davada da iç hukuk yollarını tüketti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yaptı."

Anka Haber Ajansı