Habertürk spikeri Serap Belet, Yunanistan'ı örnek verdi, AKP'ye sert tepki gösterdi: Tek bir istifa yok!

Habertürk spikeri Serap Belet, bugünkü 'Gün Ortası' canlı yayınında AKP'ye sert çıkıştı. Belet, Yunanistan'da meydana gelen tren faciası sonrası Yunanistan Ulaştırma Bakanı Karamanlis'in istifa ettiğini belirterek, 'Bugün ise 45 binden fazla insanı kaybettik. Tek bir istifa yok.' dedi.

Yunanistan’da Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 42 kişinin hayatını kaybetti.

Olayın ardından Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa ederken, ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

“45 Binden Fazla İnsanı Kaybettik, Tek Bir İstifa Yok”

Habertürk TV Spikeri Serap Belet, bugünkü “Gün Ortası” canlı yayında yaptığı yorumda, “Dün tren kazasından sonra Yunan bakan istifa etti. Bu bana Çorlu tren kazasını hatırlattı. Bugün ise 45 binden fazla insanı kaybettik. Tek bir istifa yok” dedi.

Kaynak: gazetekolektif.com