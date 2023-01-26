Habertürk'ten milyonları ilgilendiren flaş iddia! EYT'de tarih değişikliği mi olacak?

Hükümet seçime giden yolda kesenin ağzını açtıkça açıyor. Sözleşmelilere kadro, EYT düzenlemesi, Cumhuriyet tarihinin en büyük vergi, SGK borç yapılandırması, emlak vergisi borçları, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları..

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, bugünkü yazısında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Aydemir emeklilikte "2000 sonrası mağdurlarla ilgili bir kademeli emeklilik çalışması başlatıldığını" yazdı.

Son dönemde ardı ardına gelen düzenlemelerin Erdoğan hükümetinin "seçimi kazanmayı ne kadar çok istediğini gösterdiğini" belirten Aydemir "Vatandaşta, 'Beklenen her şeyi yapacaklar' algısı oluştu" diye sürdürdüğü yazısında önemli bir öngörüde bulundu.

Aydemir, "2000 sonrası mağdurlarıyla ilgili çalışma…" başlıklı bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"EYT düzenlemesinden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. SGK üzerinde büyük yük oluşturacak bu düzenlemeyle birlikte hayal kırıklığı yaşayan vatandaşlarımız da oldu. Bir gün ile EYT’yi kaçıran ya da ilk işe giriş tarihi 2000 sonrası olan vatandaşlar da kendileriyle ilgili düzenleme yapılmasını talep ediyor. Onların beklentisi EYT’liler gibi yaş şartı olmadan prim ve hizmet yılı şartını doldurmak koşulu ile emekli olmak değil. Kademeli emeklilik istiyorlar.

Bu konuyu araştırdım; yetkililere ve ilgililere sordum. Bu durumdaki vatandaşların haklı olduklarını ve bu konuda da bir ön çalışma başlattıklarını belirtiyorlar. EYT kapsamında olur mu ya da seçim öncesine yetişir mi bilemiyorum ama 2000 sonrası mağdurlarla ilgili bir kademeli emeklilik çalışması da başlatılmış. Özü itibarıyla 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlere kademeli emeklilik, daha açık ifadeyle emeklilik yaşını bir iki yıl geri getirecek bir çalışma bu... Buradan duyurmuş olayım… Daha EYT hayata geçmeden, bu da nereden çıktı? diyebilirsiniz. Bugün olmasa bile seçim sonrası kaçınılmaz şekilde gündeme geleceğini düşünüyorum. Çünkü genel seçimden 10 ay sonra bu kez belediye seçimleri var..."

Aydemir "2000 sonrası SGK mağdurları" diye bir grubun örgütlenmeye başladığını da yazdı.

Kaynak: halktv.com.tr