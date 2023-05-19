Hacer Foggo: “2,9 Milyon Genç, İstatistiklerde Ne Eğitimde Ne İstihdamda Görünüyor”

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, “TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş grubundaki her dört gençten biri ‘boşta geziyor’, okula gitmiyor, çalışmıyor. 2,9 milyon genç, istatistiklerde ne eğitimde ne istihdamda görünüyor” dedi.

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, “TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş grubundaki her dört gençten biri ‘boşta geziyor’, okula gitmiyor, çalışmıyor. 2,9 milyon genç, istatistiklerde ne eğitimde ne istihdamda görünüyor” dedi.

Hacer Foggo, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerin eğitim ve işsizlik sorununa dikkat çekti. Foggo, bugün Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş grubundaki her dört gençten biri ‘boşta geziyor’, okula gitmiyor, çalışmıyor. 2,9 milyon genç istatistiklerde ne eğitimde ne istihdamda görünüyor.”

Anka Haber Ajansı