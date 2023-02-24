Hacer Foggo, Mersin Büyükşehir’in Kentte Ağırladığı Depremzedeleri Ziyaret Ederek Çalışmaları İnceledi

CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kentte ağırladığı depremzedeler için oluşturduğu yaşam alanlarını ziyaret etti. Depremzedelerle bir araya gelen Foggo, çalışmaları da yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine kente gelen CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, Büyükşehir’in deprem sonrası atılacak adımlar ve yapılacak çalışmalar için sivil toplum kuruluşları, yöre dernekleri, odalar, sendikalar ve iş insanlarıyla düzenlediği buluşmalara katıldı. Ardından Büyükşehir’in kentte ağırladığı depremzedeler için hayata geçirdiği çalışmaları da yerinde inceleyen Foggo, yetkililerden bilgi aldı. Büyükşehir tarafından depremzedeler için yaşam alanına dönüştürülen Tarsus Gençlik Kampı, Berdan Konuk Evi, Yenişehir Fuar Alanı ve Davultepe Öğrenci Yurdu’nu ziyaret eden Foggo, depremzedelerle sohbet etti, alanları gezerek incelemelerde bulundu. Büyükşehir’in koordinesinde depremzedeler için ekmek yapan ve örgü ören kadınlarla da bir araya gelen Foggo, bu eylemin, dayanışmanın en büyük örneği olduğunu vurguladı.

Büyükşehir tarafından oluşturulan yaşam alanlarında depremzedeler için psikologların bulunmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Foggo, şöyle konuştu:

“Çok acı bir olay yaşadık ve bu acı hepimizde devam ediyor. 400 binin üzerinde depremzedenin burada olması, ‘Nasıl olacak, acaba belediye ne yapacak, biz ne yapabiliriz’ düşüncesiyle Mersin’e geldim, ama belediye inanılmaz biçimde örgütlenmiş. Hemen depremzedeleri yerleştirecek alanlar yaratılmış. Mesela Fuar Alanı’na gittim. Fuar Alanı hemen odalara bölünmüş ve depremzedelerin rahat edebileceği bir şekle çevrilmiş. Ama sadece onunla da kalmamışlar. Çocuklar için alanlar yapmışlar. Orada görev yapan psikologlar var, sağlık odası var. İnsanların kaydı alınıyor; gıda, sağlık, ilaç gibi ihtiyaçları gideriliyor.”

Berdan Konuk Evi ve Tarsus Gençlik Kampı’na da gittiğini belirten Foggo, insanların rahat edebilecekleri yaşam alanlarının oluşturulmasının kendisini çok memnun ettiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

“Tarsus’ta da insanlara rahat edebilecekleri alanlar yaratılmış. Ama en önemlisi, deprem sonrası oluşan travmaya ilişkin psikologlar destek veriyor. Orada da çocuklar için alanlar yaratılmış. Tarsus’ta da kadınlar ekmek yapıp depremzedelere dağıtıyorlar. Çocuklara kazak, atkı ve şapka örüyorlar. Bunu da dayanışma ruhuyla yapıyorlar. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.”

Davultepe Öğrenci Yurdu’ndaki gözlemlerini de aktaran Foggo, özellikle depremden daha fazla etkilenen çocuklar için oyun alanları ve psikologların olmasının çok önemli olduğuna işaret etti. Foggo, sözlerini şöyle tamamladı:

“Burada odaları gördüm. Aileler için rahat ve geniş odalar mevcut. Çocuklar için bir oyun parkı da yapılıyor bahçeye. Yukarıda da bir oyun alanı var. 12 yaş üstü çocuklar için bilgisayar odası ve kütüphane var. İnsanların dinlenilecekleri bir alan da yaratılmaya başlanmış. Tabii en önemlisi burada da yine bir psikoloğun olması, sağlık odasının olması, sağlık durumu kötü olan insanların hastanelere yönlendirilmesi çok önemli. İnsanlar elbette burada geçici olarak kalıyorlar. O travmayı atlatmak onlar için gerçekten çok zor. Kendileriyle konuştuğum zaman, kafalarında ‘Ne olacağız, tekrar geri dönebilecek miyiz? Burada bizi nasıl bir yaşam bekliyor’ şeklinde bir belirsizlik var. Kolay değil; sevdiklerini kaybettiler, işlerini kaybettiler, evlerini kaybettiler. Ama o belirsizliği ortadan kaldırmak gerekiyor. Bu da devletin görevi. Devlet bunu bir an önce açık ve şeffaf bir şekilde bu insanlara anlatmalı. Ben ayrıca buradan Sayın Vahap Seçer’e, depremzedeler ve bütün çocuklar adına teşekkür ediyorum.”

Anka Haber Ajansı