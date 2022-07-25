Hafif Ticari Araç Devrildi; Elif Nur Öldü, Anne Ve Babası İle 2 Kardeşi Yaralı

AMASYA'da kontrolden çıkıp devrilen hafif ticari araçtaki Elif Nur Gedik (8) öldü, anne ve babasıyla 2 kardeşi ise yaralandı.

Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da kontrolden çıkıp devrilen hafif ticari araçtaki Elif Nur Gedik (8) öldü, anne ve babasıyla 2 kardeşi ise yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kışlacık mevkisinde meydana geldi. Giresun'dan İstanbul'a giden Hüseyin Gedik (41) yönetimindeki 34 TK 1539 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Elif Nur Gedik hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Hüseyin Gedik, eşi Fatma Gedik (33) ile çocukları Muhammet İsa (11) ve Halil İbrahim Gedik (4) ise sağlık ekipleri tarafından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı