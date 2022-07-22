Hafif Ticari Araç Kanala Yuvarlandı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

Hafif Ticari Araç Kanala Yuvarlandı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, yağmur suyu kanalına yuvarlandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, yağmur suyu kanalına yuvarlandı. Kazada yaralanan 1'i çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa-Ankara kara yolu Eskikaracakaya Mahallesi'nde meydana geldi. İnegöl'e seyir halinde olan Bekir Benli'nin (48) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 BEN 65 plakalı hafif ticari aracı, yağmur suyu kanalına yuvarlandı. Araçtaki yolculardan Zahide Benli ( 47), Şaziye Efe (62), Yahya Pıçakçı (18) ve Şerife Pıçakçı (43) ile Alparslan P. (6) yaralandı. Sürücünün yara almadığı kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı (DHA)

FOTOĞRAFLI

Hafif Ticari Araç Kanala Yuvarlandı: 1'i Çocuk 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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