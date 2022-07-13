Hafif Ticari Araç, Otobüse Arkadan Çarptı: 2 Ölü, 3 Yaralı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da belediye otobüsüne arkadan çarpan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde meydana geldi. Sinop istikametine giden Kürşat Arslan (23) yönetimindeki 55 E 2535 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı üzerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ramazan Bulandere yönetimindeki 55 LJ 683 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan güçlükle çıkarılan sürücü Kürşat Arslan ile Serkan Yanak (21), kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan Mehmet T.Ç. (29), Mustafa E. (19) ve Cevdet Ö.'nün (17) ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı