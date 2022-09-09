Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

SİVAS'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Hüsnü Ümit AVCI- Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Ankara kara yolu Direkli- Bedirli köy yolu kavşağında meydana geldi. Abuzer Büyükpınar (30) yönetimindeki 58 TC 748 plakalı hafif ticari araç ile Seyfettin Akbulut (57) yönetimindeki 38 FF 558 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Akbulut yaşamını yitirdi, yanındaki Şengül Akbulut (56) ile diğer aracın sürücüsü Abuzer Büyükpınar ve aynı aileden Şemsi Nur (20), Onur Eymen (2), Bedirhan (1) ve Sevim Büyükpınar (48) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. AFAD ekipleri tarafından çıkarılan Seyfettin Akbulut'un cenazesi ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna gönderildi. (DHA)

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Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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