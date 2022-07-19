Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

ELAZIĞ'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi Korgeneral Osman Erbaş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 ABY 967 plakalı hafif ticari araç ile 23 HS 724 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. (DHA)

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Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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