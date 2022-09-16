Hafriyat Kamyonu 30 Metreden Yuvarlandı; Sürücü Yaralandı

Hafriyat Kamyonu 30 Metreden Yuvarlandı; Sürücü Yaralandı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde konut inşaatında çalışan hafriyat kamyonu, 30 metreden yuvarlandı.

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde konut inşaatında çalışan hafriyat kamyonu, 30 metreden yuvarlandı. Kazada sürücü Halil İbrahim Kocan (40), yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Konut inşaatında çalışan Halil İbrahim Kocan yönetimindeki 06 BBH 875 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 30 metreden yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Kocan, Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Halil İbrahim Kocan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Hafriyat Kamyonu 30 Metreden Yuvarlandı; Sürücü Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Dini Nikahla Yaşadığı Kadının Üzerine Kızgın Yağ Döktü
Dini Nikahla Yaşadığı Kadının Üzerine Kızgın Yağ Döktü
Adana’da Pkk Talimatıyla 5 Kez Orman Yakan Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet
Adana’da Pkk Talimatıyla 5 Kez Orman Yakan Sanığa 2 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet
Milli Güreşçilerden İbb Spor Kulübü Başkanı Keleş'e Ziyaret
Milli Güreşçilerden İbb Spor Kulübü Başkanı Keleş'e Ziyaret
Otomobil, Kamyon Ve Otobüs Arasında Sıkıştı: 2 Yaralı
Otomobil, Kamyon Ve Otobüs Arasında Sıkıştı: 2 Yaralı
Bodrum Açıklarında Motoryat, Alev Alev Yandı
Bodrum Açıklarında Motoryat, Alev Alev Yandı
Bahçelievler'de Kaza Sonrası Taksiciye Saldırı
Bahçelievler'de Kaza Sonrası Taksiciye Saldırı
Antalya'da Otomobil İle Tır, Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı
Antalya'da Otomobil İle Tır, Kafa Kafaya Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı