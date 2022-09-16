Hafriyat Kamyonu 30 Metreden Yuvarlandı; Sürücü Yaralandı

Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde konut inşaatında çalışan hafriyat kamyonu, 30 metreden yuvarlandı. Kazada sürücü Halil İbrahim Kocan (40), yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhaneli ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Konut inşaatında çalışan Halil İbrahim Kocan yönetimindeki 06 BBH 875 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 30 metreden yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Kocan, Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Halil İbrahim Kocan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı