Hafriyat Kamyonu Otomobile Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Hafriyat Kamyonu Otomobile Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafriyat kamyonunun aynı yöne giden otomobile çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafriyat kamyonunun aynı yöne giden otomobile çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı- Gaziantep kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Lamih Ağaslan (57) yönetimindeki 27 AIL 212 plakalı zift yüklü kamyon, sürücünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Beşar Veys yönetimindeki 27 MA 0128 plakalı otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, sürücüler Lamih Ağaslan (57) ile Beşar Veys (47) yaşamını yitirdi, otomobildeki Muhammed Veys ise yaralandı. Muhammed Veys, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Hafriyat Kamyonu Otomobile Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Bıçaklanarak Öldürülen Güvenlik Görevlisi Tuğrul Okudan'ın Babasının Yürek Yakan Feryadı
Bıçaklanarak Öldürülen Güvenlik Görevlisi Tuğrul Okudan'ın Babasının Yürek Yakan Feryadı
İzmir'de Makilikte Çıkan Yangın Ormana Da Sıçradı
İzmir'de Makilikte Çıkan Yangın Ormana Da Sıçradı
Estonyalı Turist, Eşini Döverek Öldürdü
Estonyalı Turist, Eşini Döverek Öldürdü
Eşini 10 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren Koca Tutuklandı
Eşini 10 Yerinden Bıçaklayarak Öldüren Koca Tutuklandı
Balıkesir'in Gururu Yasemin Adar
Balıkesir'in Gururu Yasemin Adar
Eski Eşini 8 Kurşunla Sakat Bırakan Sanık İçin ‘kasten Yaralama’dan Ceza İstendi
Eski Eşini 8 Kurşunla Sakat Bırakan Sanık İçin ‘kasten Yaralama’dan Ceza İstendi
Hastanenin Başhekim Yardımcısı: Canice Şehit Edildi
Hastanenin Başhekim Yardımcısı: Canice Şehit Edildi