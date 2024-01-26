Hakan Fidan, İstanbul’da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Davıd Cameron İle Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü. Fidan Orta Doğu’da kalıcı barış için Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede Cameron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İstanbul'da Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü. Fidan Orta Doğu’da kalıcı barış için Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede Cameron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul Temsilciliği'nde yapılan görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı. 1,5 saatlik baş başa görüşmenin ardından çalışma yemeği formatındaki heyetler arası görüşmeye geçildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre; Fidan, Orta Doğu'da kalıcı barış için Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerinin ele alındığı görüşmede; Cameron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolüyle ilgili Cumhurbaşkanı kararını imzalayarak, söz konusu protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti belirttiği öğrenildi.

Karadeniz'in güvenliğinin önemine değinilen görüşmede iki Bakan, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayi olmak üzere Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti.

Anka Haber Ajansı