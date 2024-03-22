Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u Arayarak Moskova'daki Saldırıyı Kınadı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Fidan, terör saldırısını kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki konser salonuna düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Fidan, terör saldırısını kınayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall isimli konser salonuna düzenlenen silahlı saldırının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi yaptı. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisi görüşmeye ilişkin, "Sayın Bakanımız, Moskova'daki menfur terör saldırısını kınadığımızı belirtmiş, Rusya halkına ve hükümetine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve halkımızın başsağlığı dileklerini iletmiştir" bilgisini verdi.

Anka Haber Ajansı