Hakan Fidan: “Yeni Dönemde Küresel Meselelerle Aktif Bir Şekilde Mücadele Edeceğiz”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’deki Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı’nda, “2023, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yılı. Türk Kurtuluş Savaşı, birçok ulusa ilham kaynağı olmuştur. Şimdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına adım atıyoruz. Bu yeni dönemde, terörizm ve silahlı çatışmalardan ırkçılık ve iklim değişikliğine kadar, küresel meselelerle aktif bir şekilde mücadele edeceğiz” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü’deki Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı’nda, “2023, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yılı. Türk Kurtuluş Savaşı, birçok ulusa ilham kaynağı olmuştur. Şimdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına adım atıyoruz. Bu yeni dönemde, terörizm ve silahlı çatışmalardan ırkçılık ve iklim değişikliğine kadar, küresel meselelerle aktif bir şekilde mücadele edeceğiz” dedi.

Hakan Fidan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bugün başlayan Bağlantısızlar Hareketi Koordinasyon Bürosu Bakanlar Toplantısı’na katıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’a daveti için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Fidan, Azerbaycan’ı dönem başkanlığından dolayı kutladı. Gelecek dönem başkanlığını üstelenecek Uganda’ya başarılar dileyen Fidan, şöyle konuştu:

“KURULUŞUNDAN 60 YILDAN FAZLA BİR SÜRE SONRA, BAĞLANTISIZLAR HAREKETİ GEÇERLİLİĞİNİ KORUMAKTADIR”

“Bağlantısızlar Hareketi, sömürgecilikten kurtulma, silahsızlanma ve ırkçılığa karşı mücadelede çok etkili olmuştur. Kuruluşundan 60 yıldan fazla bir süre sonra, Bağlantısızlar Hareketi geçerliliğini korumaktadır. Etkili çok taraflılığı ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü savunan önemli bir platformdur.

Tıpkı Bağlantısız Hareket gibi Türkiye de yorulmak bilmeksizin barışın savunucusudur, Ukrayna savaşı bunun çok anlamlı bir örneğidir. Savaşın başından itibaren diplomatik müzakereler aracılığıyla adil bir barış için çabalıyoruz. Türkiye, mühim konular ile ilgili görüşmeleri kolaylaştırmayı başardı. En önemlisi, Karadeniz Tahıl Girişimi ile Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler’i bir araya getirdik ve küresel bir gıda krizini önledik. Türkiye bu girişimi faal tutma hususunda kararlıdır ve bu konuda desteğinize güveniyoruz. Barış için arabuluculuk gibi girişimlere öncülük ederek uyuşmazlıkların barışçıl çözümünü gündemimizin en üstünde tutuyoruz. Türkiye, etkin çok taraflılığın küresel adaletsizliklerin giderilmesinde anahtar rol oynadığına inanmaktadır. Dağılımın temelinde, BM Güvenlik Konseyi reformu yatmaktadır. Güvenlik Konseyi, daha adil bir temsil ve daha yüksek bir etkinlikle yeniden yapılandırılmalıdır. Ancak o zaman, ayrıcalıklı bir kulübün birkaç üyesini değil, tüm insanlığı ilgilendiren meselelerin üzerine gidebilir.

“İSRAİL’İN HAREM-İ ŞERİF’İN KUTSALLIĞINA KARŞI PROVOKASYONLARI KABUL EDİLEMEZ BİR SEVİYEDEDİR”

İsrail'in Filistin topraklarında işgalini sürdürmeye ve Doğu Kudüs’ün statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı eylemleri hızla devam ediyor. İsrail’in Harem-i Şerif’in kutsallığına karşı hız kesmeden devam eden aşırılık yanlısı provokasyonları kabul edilemez bir seviyededir. Bu konuda Bağlantısızlar Hareketi’nin de hassas olduğunu biliyorum. Hepimiz, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail ile beraber yaşayan daha güçlü, egemen ve bağımsız bir Filistin devletini desteklemeliyiz. Orta Doğu'da barış için tek formül budur. Filistin, egemen ve eşit bir üye olarak uluslararası toplumda onurlu bir yer alır, dünya o kadar güvenli ve adil bir yer olur.

“YENİ DÖNEMDE, TERÖRİZM VE SİLAHLI ÇATIŞMALARDAN IRKÇILIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KADAR, KÜRESEL MESELELERLE AKTİF BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ”

2023, Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 100. yılı. Türk Kurtuluş Savaşı, birçok ulusa ilham kaynağı olmuştur. Şimdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına adım atıyoruz. Bu yeni dönemde, terörizm ve silahlı çatışmalardan ırkçılık ve iklim değişikliğine kadar, küresel meselelerle aktif bir şekilde mücadele edeceğiz. Herkes aynı şekilde hareket etmiyor. Önemli sorunlarla karşılaşıldığında bazıları kayıplardan kaçınmak için mücadeleden kaçınırken diğerleri de başkalarını suçlamayı tercih ediyor.

Müslümanlara, Afrika ve Asya kökenlilere, Romanlara, Yahudilere ve göçmenlere yönelik nefret, görülmemiş boyutlara ulaşmıştır. Özellikle İslam’a yönelik saldırılar, Avrupa'da adeta bir salgın hâline gelmiştir. Kurban Bayramı’nın birinci gününde milyarlarca insanın gözü önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve bunun ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılmasına izin verilmesi, bu insanlara açık bir hakarettir.

Sürdürülebilir barış ve kalkınma ile adil bir dünya için Bağlantısızlar Hareketi üyesi ülkelerle iş birliği yapmaktan onur duyacağız.”

Anka Haber Ajansı