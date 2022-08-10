Hakkari'de Hurdalıkta Çıkan Yangın 2 Saatte Söndürüldü

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de hurda malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki hurdacılar alanında çıktı. Hurda malzemelerin kesimi sırasında çıkan kıvılcımların yangına neden olduğu belirtilirken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Büyüyen yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine, söndürme sırasında iş makineleriyle de destek verildi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmada, yangını çevredeki diğer hurdalara sıçramadan söndürdü. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı