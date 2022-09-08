Hakkari'de Mehmetçiğin Sahip Çıktığı Yaralı Dağ Keçisine Tedavi

Hakkari'de Mehmetçiğin Sahip Çıktığı Yaralı Dağ Keçisine Tedavi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askerlerin yaralı buldukları yavru dağ keçisinin, tedavi edilip beslendikten sonra doğaya bırakılacağını duyurdu.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askerlerin yaralı buldukları yavru dağ keçisinin, tedavi edilip beslendikten sonra doğaya bırakılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sizi güzeller güzeli dağ keçisiyle tanıştıralım. Hakkari Çukurca'daki Mehmetçiklerimizin yaralı halde bulduğu yavru dağ keçisi, hemen tedavi edildi. Mehmetçiklerimizle güvende olan ve karnını bir güzel doyuran minik dağ keçisi, tamamen iyileştikten sonra doğaya bırakılacak" denildi. (DHA)

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Hakkari'de Mehmetçiğin Sahip Çıktığı Yaralı Dağ Keçisine Tedavi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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