Halay Çekenlerin Üzerine Düşeceğini Fark Ettiği Tenteyi Tutmaya Çalışırken Yaralandı

Halay Çekenlerin Üzerine Düşeceğini Fark Ettiği Tenteyi Tutmaya Çalışırken Yaralandı

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde bir düğünde halay çekenlerin üzerine doğru düşeceğini fark ettiği demir tenteyi tutmaya çalışan İsmail Dikmen (47), kolundan yaralandı.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde bir düğünde halay çekenlerin üzerine doğru düşeceğini fark ettiği demir tenteyi tutmaya çalışan İsmail Dikmen (47), kolundan yaralandı. Olay, kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çemişgezek Belediye'sine ait Tekya Parkı'ndaki düğünler için kullanılan alanda meydana geldi. Davetliler düğünde halay çekerken, rüzgarın etkisiyle demir tente sallanmaya başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde davetlilerden İsmail Dikmen, tentenin halay çekenlerin üzerine düşeceğini fark edip kalabalığı uyarmaya çalışıp, o alana doğru koştu. Dikmen, kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başardı. Alanda panik yaşanırken, Dikmen'in kolu tentenin altında kaldı. Kolundan yaralanan Dikmen, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Halay Çekenlerin Üzerine Düşeceğini Fark Ettiği Tenteyi Tutmaya Çalışırken Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kazada Ölen Şerife, Sınıf Arkadaşlarının Da Katıldığı Törenle Toprağa Verildi
Kazada Ölen Şerife, Sınıf Arkadaşlarının Da Katıldığı Törenle Toprağa Verildi
Kastamonu'da 6 Ev, Alev Alev Yandı
Kastamonu'da 6 Ev, Alev Alev Yandı
Bodrumspor, Rize'de 3 Puan İstiyor
Bodrumspor, Rize'de 3 Puan İstiyor
Kahvehane İşletmecisini Öldüren Sanığa İndirimle 18,5 Yıl Hapis
Kahvehane İşletmecisini Öldüren Sanığa İndirimle 18,5 Yıl Hapis
Karaman'da, İş Yeri Ziyaretinde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Karaman'da, İş Yeri Ziyaretinde Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
Çanakkale'de 5 Kişinin Öldüğü Kazada, Tır Şoförüne 6 Yıl 8 Ay Hapis
Çanakkale'de 5 Kişinin Öldüğü Kazada, Tır Şoförüne 6 Yıl 8 Ay Hapis
Büyükçekmece Adliyesi'nin Ek Hizmet Binasında Yangın
Büyükçekmece Adliyesi'nin Ek Hizmet Binasında Yangın