Halay Çekenlerin Üzerine Düşeceğini Fark Ettiği Tenteyi Tutmaya Çalışırken Yaralandı

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde bir düğünde halay çekenlerin üzerine doğru düşeceğini fark ettiği demir tenteyi tutmaya çalışan İsmail Dikmen (47), kolundan yaralandı.

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde bir düğünde halay çekenlerin üzerine doğru düşeceğini fark ettiği demir tenteyi tutmaya çalışan İsmail Dikmen (47), kolundan yaralandı. Olay, kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çemişgezek Belediye'sine ait Tekya Parkı'ndaki düğünler için kullanılan alanda meydana geldi. Davetliler düğünde halay çekerken, rüzgarın etkisiyle demir tente sallanmaya başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde davetlilerden İsmail Dikmen, tentenin halay çekenlerin üzerine düşeceğini fark edip kalabalığı uyarmaya çalışıp, o alana doğru koştu. Dikmen, kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başardı. Alanda panik yaşanırken, Dikmen'in kolu tentenin altında kaldı. Kolundan yaralanan Dikmen, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı