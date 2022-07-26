Haliç Tersanesi’nde Yakıt Tankı Tamir Edilirken Yangın Çıktı

Haliç Tersanesi’nde Yakıt Tankı Tamir Edilirken Yangın Çıktı

TARİHİ Haliç Tersanesi'nde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemisinin tamiratı sırasında, yakıt tankı kısmında yangın çıktı.

Ömer ÇETİNASLAN – Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) – TARİHİ Haliç Tersanesi'nde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemisinin tamiratı sırasında, yakıt tankı kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tankerde yakıt olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Tarihi Haliç Tersanesi'nde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemisinin tamiratı sırasında, geminin yakıt tankında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında tankta yakıt olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri tedbir amaçlı yakıt tankında detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Haliç Tersanesi’nde Yakıt Tankı Tamir Edilirken Yangın Çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Otomobil, Elektrik Direğine Çarptıktan Sonra Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Otomobil, Elektrik Direğine Çarptıktan Sonra Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Anne Ve Babasının Öldüğü Kazada Yaralanan Ahsen, 3 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Anne Ve Babasının Öldüğü Kazada Yaralanan Ahsen, 3 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
Çekmeköy'de Mesire Alanında Denetim
Çekmeköy'de Mesire Alanında Denetim
Kazada Yaralanan Sürücü Hastanede 36 Gün Sonra Öldü
Kazada Yaralanan Sürücü Hastanede 36 Gün Sonra Öldü
Edirne'de Çıkan Orman Yangını Söndürüldü
Edirne'de Çıkan Orman Yangını Söndürüldü
Şarampole Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı, Eşi Öldü
Şarampole Devrilen Traktörün Sürücüsü Yaralandı, Eşi Öldü
Anız Yangını Kampüsteki Ormana Sıçradı
Anız Yangını Kampüsteki Ormana Sıçradı