Haliç Tersanesi’nde Yakıt Tankı Tamir Edilirken Yangın Çıktı

Ömer ÇETİNASLAN – Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) – TARİHİ Haliç Tersanesi'nde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemisinin tamiratı sırasında, yakıt tankı kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken tankerde yakıt olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Tarihi Haliç Tersanesi'nde bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemisinin tamiratı sırasında, geminin yakıt tankında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sırasında tankta yakıt olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri tedbir amaçlı yakıt tankında detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı