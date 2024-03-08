Halil Posbıyık: "Yerel Seçimlerde Partizanlık Olmaz"

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, Uzunçayır ve Kocaali Mahallesi’nde halkla buluştu. Muhtarlık ve Belediye Başkanlığı seçimlerinde partizanlık yapılmaması gerektiğini belirten Başkan Posbıyık, “Partim şu adayı gösterdi, mecburen oyum ona demek çoluk, çocuğunun, torunların geleceğine ihanettir. Yerelde belediyeyi yönetebilecek kişiye, lidere oy verilir. Ben kötü bir adam olsaydım 5 dönem beni belediye başkanı yapmazdınız. Bu dönemde yarım kalan işlerimi tamamlamak isti

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, Uzunçayır ve Kocaali Mahallesi’nde halkla buluştu. Muhtarlık ve Belediye Başkanlığı seçimlerinde partizanlık yapılmaması gerektiğini belirten Başkan Posbıyık, “Partim şu adayı gösterdi, mecburen oyum ona demek çoluk, çocuğunun, torunların geleceğine ihanettir. Yerelde belediyeyi yönetebilecek kişiye, lidere oy verilir. Ben kötü bir adam olsaydım 5 dönem beni belediye başkanı yapmazdınız. Bu dönemde yarım kalan işlerimi tamamlamak istiyorum” dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan Adayı Halil Posbıyık, seçim gezilerine Uzunçayır ve Kocaali Mahallesi’nde devam etti.

Soğuk havaya rağmen halkın sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Posbıyık, ilgiye teşekkür etti. Uzunçayır Mahallesi’nde muhtar Şaban Özcan, Kocaali Mahallesi’nde Muhtar Murat Uslu tarafından karşılanan Başkan Posbıyık, mahalle sakinleriyle sohbet etti, açıklamalarda bulundu.

“HALK OTOBÜSLERİ SORUNU ÇÖZÜLÜYOR”

Mahalle sakinlerinin en büyük şikayetinin Halk Otobüsleri’nden kaynaklandığını ve bu sorunu çözmek için gerekli adımları attıklarını açıklayan Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

“Mahalleliden aldığım en büyük şikayet Halk Otobüsleri. Vatandaşlardan devamlı şikayetler geliyor. Zamanında gelmiyor, gitmesi gereken yere gitmiyor gibi çok şikayet alıyoruz. Halk Otobüsleri Kooperatifi ile anlaştık İTÜ’den 2 profesör, 30 tane öğrencisiyle 6 aydır çalışma yaptılar. Tüm ölçümleri yaptılar ve raporu sundular. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Kemer’den binen bir yolcu, çarşı ortasında ara transfer yapıp öyle gideceği yere gidiyordu. Şimdi 6 tane büyük otobüs alıyoruz. 100 kişilik otobüsler. Kemer ile Hastane arasında sürekli ring seferi yapacak. Aktarma ortadan kalkacak. Ara sokaklar ve küçük mahalleler küçük otobüsler devreye girecek. Durak sayıları ve sefer sayıları artacak. Kısa mesafe-uzun mesafe aynı ücreti ödüyordu, şimdi kilometreye göre kademeli ücret tarifesini uygulayacağız. Rezerv otobüslerle sefer aralıklarını kısaltacağız. Yaz aylarında festivallerde, eğlencelerde gece geç saatlerine kadar otobüs ve minibüs koyacağız. Küçük minibüsler ara sokaklara girebilecek. Mecliste açıkladık. Seçimden sonraki ilk meclis toplantısında inşallah kararını alacağız.

"YEREL SEÇİMDE PARTİZANLIK OLMAZ"

Muhtarlık ve Belediye Başkanlığı seçimlerinde partizanlık yapılmaması gerektiğini belirten Başkan Posbıyık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Muhtarlık ve Belediye Başkanlığı seçimlerinde partizanlık yapılmaz. Partim şu adayı gösterdi, mecburen oyum ona demek çoluk, çocuğunun, torunların geleceğine ihanettir. Yerelde belediyeyi yönetebilecek kişiye, lidere oy verilir. Ben kötü bir adam olsaydım 5 dönem beni belediye başkanı yapmazdınız. Bu dönemde yarım kalan işlerimi tamamlamak istiyorum."

Anka Haber Ajansı