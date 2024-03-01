Halil Posbıyık’ın Kepez Seçim Ofisi Açılışında Büyük Coşku

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı ve CHP Belediye Başkan adayı Halil Posbıyık’ın Kepez Solak Yol Ayrımı’ndaki seçim ofisinin açılışı büyük coşkuya sahne oldu. Başkan Posbıyık, “Ereğli halkının haklarını sonuna kadar savunacağım, Ereğli halkına sonuna kadar sahip çıkacağım” dedi.

Kepez halkının yoğun ilgisiyle karşılanan ve halkın ‘Efsane Başkan Halil Posbıyık’la devam’ diyerek tezahüratlarda bulunduğu Başkan Posbıyık, önemli açıklamalar yaptı.

Başkan Posbıyık’ın açıklamalarında şunları kaydetti:

“EREĞLİ HALKININ HAKLARINI SAVUNMAK İÇİN TEKRAR ADAY OLDUM”

Ereğli halkıyla benim aramda bitmeyen bir aşk, sevgi var. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadınız. Bu akşam da yine Kepez sizlerle bir başka güzel. Bu dönem yine beni başkan yaptırmamak için mücadele ettiler. Ereğli’de beğeni anketi düzenlendi. Yine sizler beğeni anketinde yüzde 72.6 destek verdiniz ve Türkiye’de CHP’li Belediyelerde birinci oldum. Allah sizden razı olsun. Bende sizlerin bu sevgisinin karşılığını her zaman verdim yine vereceğim. Ömrümü Ereğli’ye hizmetle geçirdim. Tekrar aday olmayacaktım ama baktım yine 2014’de olduğu gibi Ereğli’yi soyup soğana çevirmek isteyenler harekete geçtiler. 9 kişilik çeteleşme ekibi yeşil alanları hisse hisse satın almaya başladılar, çocuk bahçelerini hisse hisse satın almaya başladılar. Dertleri ‘Halil Posbıyık olmasında hangi partiden kim olursa olsun, biz onun damarından gireriz’ dediler. Benim damarımdan giremeyeceklerini biliyorlar. Şimdi karşımda diğer partilerden adaylar var hepsi arkadaşım, dostum. İyi insanlar. Ancak Belediye Başkanlığı’nda sadece iyi insan olmak yetmiyor. Liderlik gerekiyor. 2014’de benimde doktorum olan Hüseyin Uysal’da iyi insandı. İyi bir doktordu ama Ereğli ne hale geldi. Birileri zengin oldu ama o mahkemelerde uğraşıyor. Ereğli’yi kaotik ortamlara sokmak isteyen, soymak isteyenlere karşı sizlerin haklarını savunmak, Ereğli halkına sahip çıkmak için tekrar aday oldum.

"ÇEVRE YOLU YAPILMAZSA ÖLÜMLÜ KAZALAR DEVAM EDER"

Kepez’in en büyük sorunu ölümlü trafik kazalarının olması. Bir Çevre Yolu olmaması nedeniyle sürekli kazalar oluyor, can kayıpları oluyor. Çevre Yolu Projesi yapıldı, hazır ama hükümet yapmıyor. Zonguldak’tan gelen araçlar hastanenin oradan girecek, Pidos’un oradan direk Alaplı’ya bağlanacak. Ben Uyuyan Güzel Tepesi’nde, Belen’de, Ahmetçikler’de, Aktaş’ta alternatif yollar açıyorum ama Karayolları Çevre Yolunu yapıp Kepez yolunu belediyeye devretmesi lazım. Onun için bas bas bağırıyorum Çevre Yolu Projesi, Ereğli-Devrek projesinden daha önemli diye. Çevre Yolu yapılmazsa ölümlü kazalar yaşamaya maalesef devam ederiz.

"YENİ İSTİHDAM ALANLARI İÇİN EREĞLİ, SUBAŞI’NA KADAR BÜYÜYECEK"

Ereğli’de yeni istahdam sahaları için karar aldık, çalışmalara başladık. Sınırlarımız Soğanlıyörük’e kadar. Şimdi Süleymanbeyler’e (Subaşı) kadar Ereğli’yi büyüteceğim. Oralarda yeni fabrika sahaları oluşturacağım. İstanbul-Ankara’daki fabrikalar kiralar arttığı için, ustalarının ev kiraları arttığı için bu tarafa, Anadolu’ya kaçıyor. Ancak Ereğli ve Alaplı OSB doldu. Ereğli’yi Subaşı’na kadar büyüttüğümde yeni iş alanları açılacak ve dışarıdan fabrikar İstanbul-Ankara’ya yakınlığı nedeniyle Ereğli’yi tercih edecek.

"EREĞLİ İL OLMAK ZORUNDADIR"

Ereğli sürekli gelişiyor. Zonguldak’tan daha fazlayız. Zonguldak’ta nüfus düştüğü için meclis üyesi sayısı 25’e düştü. Bizim meclis üyesi 31. Ereğli il olmalı. Olacaktır da... Bunun için mücadele etmeye devam edeceğim. Biz il olmayı sadece Vilayet Binası için istemiyoruz. Zonguldak bize bir şey vermiyor. Erdemir şehre hiçbir şey vermiyor. Eski demirçelik gibi sosyal tesisler yapmıyor. Bizim işçilerimizi almıyor. Karabük’ten, Kırıkkale’den geliyor. Sesini çıkaran siyasetçi yok. Bir tek ben çıkarıyorum bana da kavgacı diyorlar. Ereğli’nin haklarını savunmaya devam edeceğim. Ereğli il olursa 2 milletvekilimiz olacak. Ereğli, Alaplı, Ormanlı, Kandilli’den seçilen milletvekilleri devletten gelen ödenekleri burası için harcayacaklar. Bunun için il olmasını istiyoruz. Zonguldak, Çaycuma’ya, Filyos’a, Devrek’e veriyor ama bize bir şey vermiyor. Onun için Ereğli il olmak zorunda. Zonguldak’tan hem nüfus sayısında büyüğüz hem de meclis üyesi sayısında büyüğüz.

"HALK OTOBÜSLERİ SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Ereğli’de en büyük sorunlardan birisi Halk Otobüsleri. Vatandaşlardan devamlı şikayetler geliyor. Zamanında gelmiyor, gitmesi gereken yere gitmiyor gibi çok şikayet alıyoruz. Halk Otobüsleri Kooperatifi ile anlaştık İTÜ’den 2 profesör, 30 tane öğrencisiyle 6 aydır çalışma yapıyorlar. Tüm ölçümleri yaptılar ve raporu sundular. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Kemer’den binen bir yolcu, çarşı ortasında ara transfer yapıp öyle gideceği yere gidiyordu. Şimdi 6 tane büyük otobüs alıyoruz. 100 kişilik otobüsler. Kemer ile Hastane arasında sürekli ring seferi yapacak. Aktarma ortadan kalkacak. Ara sokaklar ve küçük mahalleler küçük otobüsler devreye girecek. Durak sayıları ve sefer sayıları artacak. Kısa mesafe-uzun mesafe aynı ücreti ödüyordu, şimdi kilometreye göre kademeli ücret tarifesini uygulayacağız. Rezerv otobüslerle sefer aralıklarını kısaltacağız. Yaz aylarında festivallerde, eğlencelerde gece geç saatlerine kadar otobüs ve minibüs koyacağız.

"3 YENİ FESTİVAL YAPACAĞIM"

Niye festivaller yapıyorum. İnsanlar bunaldığı için, onları eğlendirmek birkaç gün olsa da sorunlarını unutturmak için. Hem gençler, hem de halkımız için festivaller devam edecek. Bununla da kalmayacak, 3 yeni festival daha yapacağız. Jazz Festivali, Kar Festivali ve Gençlik Festivali.”

Kepez seçim ofisinin açılışına, CHP İlçe Başkanı Ali Kocamanoğlu ve CHP Belediye Meclis Üyesi adayları da eşlik etti.

Anka Haber Ajansı