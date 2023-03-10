Halk TV canlı yayınında İYİ Partili Bilge Yılmaz'dan Halk TV'ye sert eleştiri

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, konuk olarak katıldığı Halk TV canlı yayınında Halk TV’ye tepki gösterdi.

Yılmaz, "Çok haksızlık yapıldı. Bu kurumdan da bir kısmı iftira olarak nitelendireceğim çok ağır sözler söylendi. Sonunda görüldü ki Meral Hanım'ın kendisi için istediği bir şey yok. AKP iktidarının bize öğrettiği kötü şeyleri muhalefetin tekrarlamaması lazım” dedi.

Yılmaz şunları söyledi:

Çok önemli bir seçim. Elimizden gelen en takımla en iyi kurguyla çıkalım isteği vardı. Bu isteği gerçekleştirmek için de bir siyasi bedel göze alındı. Bunu biraz da böyle görmek lazım. Çok da haksızlık yapıldı. Sizin burada çalıştığınız kurumdan da çok ağır eleştiriler geldi. Bunların bir kısmı maalesef iftira olarak nitelendirildi, çok ağır sözler söylendi. Ve sonunda görüldü ki Meral’in kendi için istediği bir şey yok. Daha iyi bir kurguyla yola çıkıldı. Kemal Bey yine cumhurbaşkanı adayı ama parti iki popüler belediye başkanı ile çıkacak. Onun verdiği etkiyle seçimi kazanma şansımızı daha da artırdığımızı düşünüyorum. Atılan iftiralarla öküz altında buzağı aranmasını ben doğru bilmiyorum, o da çok sertti. Türkiye’de AKP iktidarı çok kötü bir düzen getirdi. Troller ordusuyla baskı yapmak, insanların demokratik haklarını kullanmasın engel olmak, zaten yargı sistemi de çalışmıyor biraz oralardan çıkmak lazım. AKP iktidarının bize öğrettiği şeyleri muhalefetin bize yaşatmaması lazım.

Kaynak: medyafaresi.com