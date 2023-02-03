Halk TV'de de program yapıyordu. Ünlü ekran yüzü Flash Haber'e de veda etti

Flash Haber TV'de deprem etkisi yaratan bir ayrılık yaşandı. Kanalın ekran yüzlerinden olan isim sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanala veda ettiğini duyurdu. Ünlü isim daha önce de Halk TV'de program yapıyordu.

Gerçek Gündem sitesinin geçtiği habere göre; Flash Haber TV'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kanalın ekran yüzü olan sunucu Tuba Emlek kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emlek, "Flash Haber TV ile yollarımızı ayırdık. Çalışma arkadaşlarıma destek veren değerli izleyenlere ve takipçi dostlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yeniden ekranlarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.



Emlek, Flash Haber TV'de, 'Mercek' isimli programı hazırlayıp sunuyordu.

SÖZCÜ TV'YE GEÇECEK İDDİALARI VAR

Sözcü TV yakında yayın hayatına başlayacak. Vatandanhaber.com'un edindiği bilgilere göre; Sözcü TV'nin başına Sözcü yazarı Yılmaz Özdil geçti. Kanala ise sürpriz isimler peş peşe transfer edildi.

Daha önce Halk TV'de de program yapan Tuba Emlek'in bu kanalda olması bekleniyor.