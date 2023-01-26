Halk TV'de neler oluyor? Peş peşe kanaldan ayrıldılar.

Halk TV'de son dönemde peş peşe vedalar yaşanıyor. Kanalın internet sitesi halktv.com.tr'den çok sayıda muhabir ayrılmıştı. Bazıları t24 gibi adreslere geçiş yaptı.

Şimdi de TV ekranında bir veda şoku yaşandı.

Murat Sabuncu ve Levent Gültekin yaptıkları açıklamayla Halk TV'ye veda ettiklerini duyurdular. İki isimde kanalın en çok izlenen isimleri arasında yer alıyordu.

AÇIKLAMA YAPTILAR

HALK TV'ye veda eden Murat Sabuncu'nun açıklaması şöyle oldu

"2020’nin Eylül ayı başladığımız, ekranda olduğumuz 26 ay boyunca 200’ün üzerinde program yaptığımız İki Yorum’a nokta koyma zamanı. Seçim döneminde daha önce de olduğu gibi T24'teki yazı ve video söyleşilerle mesleğe devam edeceğim. Halk TV prensip olarak başka yerde video söyleşi yapanlarla çalışmayacağını önceden deklare ettiği için ayrılık gerçekleşti . Başta program ortağım sevgili Levent Gültekin, @halktvcomtrdeki tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Yolları açık olsun.

Program boyunca destekleyen, eleştiren, beğenen, beğenmeyen , sokakta, pazarda, vapurda çevirip konuşan tüm izleyenlere…Memleketin dört bir yanından, hapisten, sürgünden mesaj yollayanlara…demokrasinin yeniden inşa edildiği günlerde buluşmak üzere.. Hoşçakalın…"

LEVENT GÜLTEKİN'İN AÇIKLAMASI İSE ŞÖYLE OLDU

"Sevgili arkadaşlar, Hem Murat’ın bu durumu nedeniyle hem de fark ettim ki daha iyi olsun diye yaptığımız eleştiriler yarardan daha çok zarar getiriyor. Bu nedenle kendi isteğimizle İki Yorum programına son verdik. Hem halk tv’ye hem de size çok teşekkür ederim.

Yazdık, konuştuk, kendi adıma söylenmesi gereken her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Niyetimiz iyi olsa da çabamız bazen istenmeyen sonuçlar doğuruyor. Anlayışınız için tekrar teşekkür ederim. Umarım her şey ülkemiz için daha iyi olur."

KANALDAKİ DEPREM SÜRÜYOR

Halk TV'de kısa süre önce Halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk, Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik, Haber Koordinatörü İnan Demirel ve Haber Müdürü Pınar Keleş istifa ederek kanalla yollarını ayırmıştı. Halktv.com.tr'nin başına yeni bir ismin transfer edileceği ve o isimle anlaşmanın yapıldığı öğrenildi. Yakında o ismin duyurulması bekleniyor.