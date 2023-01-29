Halk TV'de yeni dönem.. Halk TV artık Milliyet'i yöneten isme emanet

halktv.com.tr’de Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna bir dönem Milliyet'i yöneten isim olan Ercüment İşleyen oturdu. Transferi Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu duyurdu

Geçtiğimiz günlerde Halk TV'de bazı istifalar yaşanmıştı. İstifaların ardından Halk TV'de yeni dönem başladı.

Kanalın internet sitesinde yeni bir görevlendirme yapıldı.

Söz konusu transferi Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu ve şunları yazdı.

Halk TV Ailesi güçlenerek büyüyor. İnternet medyasının önde gelen ismi Ercüment İşleyen de Halk TV ailesine katıldı. İşleyen, http://halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni olarak gücümüze güç katacak. Kendisine hoş geldin diyor, medya dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum"

KANALDA DA AYRILIKLAR SÜRÜYOR

Öte yandan başarılı gazeteci Levent Gültekin'de yaptığı açıklamayla Halk TV'den ayrıldığını duyurmuştu.