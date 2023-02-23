Haluk Levent açıkladı! Spekülasyonlara son.. AHBAP ikinci kez denetlenecek

Haluk Levent açıkladı! Spekülasyonlara son.. AHBAP ikinci kez denetlenecek

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttüğü yardım faaliyetleriyle iktidara yakın isimler tarafından hedef alınması üzerine ikinci kez İçişleri Bakanlığı'nın yolunu tuttu. Levent, derneğin tekrar denetleneceğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüz milyonlarca lira bağış toplayan ve paranın akıbeti konusunda iktidara yakın bazı isimler tarafından hedef alınan Ahbap Derneği'nin kurucusu Levent, derneğin denetlenmesini istedi.

Levent, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Spekülasyonlar sebebiyle, Ahbap’ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü'ne az önce ilettik. Sayı 34-235-051/24."

Kaynak: sacitaslan.com

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