Haluk Levent deprem bölgesinde kaza geçirdi! İlk açıklama geldi: Kafamı 2 kez...

Haluk Levent deprem bölgesinde kaza geçirdi! İlk açıklama geldi: Kafamı 2 kez...

Sanatçı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli yıkı depremlerin ilk gününden beri iletişimde olduğu ve yardımları ulaştırdığı deprem bölgesinde kaza geçirdi. Levent, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yardım çalışmalarını ilk günden bu yana sürdüren AHBAP Derneği'nin kurucu başkanı ve ünlü sanatçı Haluk Levent trafik kazası geçirdi.

Kaza sebebiyle boynunda bir sıkıntı sonucu boyunluk takıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlk Açıklama Geldi

Levent, kazanın ardından sağlık durumuna ilişkin bir paylaşım yaptı. "Kaslarda biraz zedelenme var" diyen ve kafasını 2 kez tavana çarptığını belirten Levent, şu ifadeleri kullandı:

"Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim."

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

Gündem
Arınç'ın 'seçim ertelenmeli' çıkışına AKP'den tepki: 'Can kurtarma derdindeyiz, bunu konuşmaya utanırız'
Arınç'ın 'seçim ertelenmeli' çıkışına AKP'den tepki: 'Can kurtarma derdindeyiz, bunu konuşmaya utanırız'
Sabahat Akkiraz'dan acı haber! Depremde 'en' yakınını kaybetti...
Sabahat Akkiraz'dan acı haber! Depremde 'en' yakınını kaybetti...
Ferhat Göçer'in acı kaybı! En yakınıydı.. 'Duyduğumda nefesim kesildi, yüreğim yandı' dedi
Ferhat Göçer'in acı kaybı! En yakınıydı.. 'Duyduğumda nefesim kesildi, yüreğim yandı' dedi
ATV'den Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'ya 'AHBAP' ambargosu! Ortak yayında istenmediler..
ATV'den Kenan İmirzalıoğlu ve Oktay Kaynarca'ya 'AHBAP' ambargosu! Ortak yayında istenmediler..
Yaptığı paylaşımlarla hedefteydi! Dilan Polat, villasını depremzede bir aileye verdi...
Yaptığı paylaşımlarla hedefteydi! Dilan Polat, villasını depremzede bir aileye verdi...
Ahlaksızlığın böylesi! Deprem bölgesine yakın illerde kiralık ev fiyatları tavan yaptı
Ahlaksızlığın böylesi! Deprem bölgesine yakın illerde kiralık ev fiyatları tavan yaptı
HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan suç duyurusu: Yıkımın sorumluları cezalandırılmalı
HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan suç duyurusu: Yıkımın sorumluları cezalandırılmalı
Şef Mehmet Yalçınkaya, ahlaksız yoruma ateş püskürdü : Allah sizi bildiği gibi yapsın!
Şef Mehmet Yalçınkaya, ahlaksız yoruma ateş püskürdü : Allah sizi bildiği gibi yapsın!