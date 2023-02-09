Haluk Levent, depremin 4. gününde de operatörlere isyan etti: 'Ne diyeceğimi bilmiyorum'

Haluk Levent, depremin 4. gününde de operatörlere isyan etti: 'Ne diyeceğimi bilmiyorum'

Şarkıcı ve AHBAP derneği kurucu Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Hatay'da yaşanan felakete ışık tutmaya devam ediyor. Yüksel, depremin 4. gününde de telefon operatörlerine isyan etti.

AHBAP Platformunu kurarak sosyal yardımlar toplayan Haluk Levent'in deprem bölgesi için de çalışmaları son sürat devam ediyor. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı, operatör firmalarına isyan etti.

Haluk Levent, "4. Gün Ben Hatay’da bıraktığım ekibimle 2 saat içinde 3 kez zor görüşebildim. Telefon operatörleri ! Ne diyeceğimi bilmiyorum artık!" diye yazdı.

"Yapacağımız İşin Verimi Yüzde 60 Düşüyor"

Operatör firmalarına dün de isyan eden Levent, "Bilim mi yetersiz teknoloji mi yetersiz" serzenişinde bulunan Haluk Levent, "Telefon operatörleri! Bu 3. Gün Bu kadar bağış topladık fiyat söyleyin hemen gönderelim! Nedir bu ya! Hatay'ın dört bir yanını güçlendirin artık! Yapacağımız işin verimi yüzde 60 düşüyor. Teknoloji mi yetersiz bilim mi yetersiz anlamıyorum!" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: gercekgundem.com

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