Haluk Levent Öldürülen Müzisyen Şener'in Kızı İçin Sahne Aldı

Haluk Levent Öldürülen Müzisyen Şener'in Kızı İçin Sahne Aldı

SANATÇI Haluk Levent, bu akşam verdiği konserin gelirinin Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını söyledi.

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) - SANATÇI Haluk Levent, bu akşam verdiği konserin gelirinin Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını söyledi.

Sanatçı Haluk Levent, Kuruçeşme Paraf Açık Hava'da bu akşam sahneye çıktı. Yoğun ilgiyle karşılaştığı konserinde Haluk Levent çeşitli albümlerinden parçalar seslendirdi. Seyircileri coşturan sanatçı yaptığı açıklamayla bu akşamki bilet gelirinin Ankara'da dün öldürülen müzisyen Onur Şener'in kızının eğitim masraflarına harcanacağını duyurdu.

Haluk Levent, "Bu akşam bu konserin bir anlamı var, amaç farkındalık yaratmak. Bu konserin kalan gelirinin tamamı müzisyen Onur kardeşimizin çocuğu için olduğunu söyleyeyim" dedi. Levent'in bu açıklaması seyirciden alkış aldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Haluk Levent Öldürülen Müzisyen Şener'in Kızı İçin Sahne Aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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