Haluk Levent'i çilen çıkartan o yoruma tepki: Ayıp! Her şey ortada

AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, depremzede çocukların moralini biraz olsun yükseltmek için düzenlenen etkinliği sosyal medya hesabından paylaşması üzerine aldığı 'Ahbaplar eğlencede' yorumuna sert tepki gösterdi.

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Kahramanmaraş da depremlerin ardından depremzedelere yardım etmek için seferber olan isimler arasında bulunuyor. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda tepki gösterdi.

Depremzede Çocuklar Biraz Olsun

Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AHBAP ekibinin iki tane videosunu yayınladı.

Levent, "Depremzede çocukları biraz olsun mutlu etmek için prova yapıyorlardı oysa. Prova yapılan 1. videoyu 'Ahbaplar eğlencede' diye göstermek ayıp."

Bir sonraki videoda depremzede çocuklar ile AHBAP ekibini paylaşan ünlü şarkıcı açıklamasında "2. videoda her şey ortada. Ne olur uğraşmayın bırakın çalışasınlar" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: medyafaresi.com