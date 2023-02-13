Haluk Levent'in sabrı taştı! Dikkat çeken 'bağış' açıklaması: İsteyenler AFAD'a yollasın

Sanatçı Haluk Levent, Ahbap Derneği’nde depremzedeler için toplanan bağışların açıkladı. Levet1 milyon lira bağış toplandığını belirterek, bundan sonra isteyenlerin bağışlarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) yapabileceğini açıkladı.

Selçuk Tepeli'nin sunduğu FOX TV Ana Haber yayınına bağlanan Levent, AHBAP’ı çekmek istedikleri politik tartışmaya girmeyeceklerini söyleyerek, “Bizler burada yaraları sarmak için varız” dedi.

‘3 Bin Aileyi Barındırıyoruz’

Levent, Maraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bizler depremin ilk gününden itibaren bölgedeydik, sadece Hatay'da değildik; Maraş'ta, Adıyaman'da, şu anda arkadaşlarımız hala Malatya'da, Gaziantep'te ve Elbistan'da. Şu anda ne yapabiliriz diye söylemeye gerek kalmadan, geçmişteki tecrübelerimize, en başta deprem bölgesinde en başta bir depo oluşturmak, hemen çadır kentler kurmak, akabinde konteyner kentler için girişimde bulunmak gibi ilkelerimiz ve adımlarımız vardı. Bunu en son Elazığ Depremi'nde yaşamıştık ve aynısını uyguladık. Şu anda arkadaşlarımız ile birlikte Ahbap Çadır Kenti'ni kurduk. Burada yaklaşık 3 bin aileyi barındırabileceğiz.''

'Bizi İçine Çekmek İstedikleri Duruma Girmek İstemiyoruz'

''Bakın burada sadece Ahbap yok; burada birçok STK var, hatta Ahbap'tan daha çok çalışan STK var... Bir kere şunu söyleyeyim; bu konuda gerçekten hakkaniyetli davranmak lazım, çok güzel çalışmalar yapılıyor. Jandarmasından polisine, valiliğinden AFAD'a hepsiyle koordineli çalışıyoruz. Herkesin bir tek amacı var. Her şeyi eleştirebiliriz, ben de eleştiririm, herkes de her şeyi eleştirebilir; şu anda bizler buraya eleştirel gözle değil, burayı yapıcı kılacak, yaraları saracak noktalarla yapabiliyoruz. Geç kalınmış mıdır, kalınmıştır. Sıkıntılar yaşanmış mıdır, yaşanmıştır. Bu konu Ahbapların konusu değil. Bizi içine çekmek istedikleri duruma girmek istemiyoruz. Bu bir politik tartışma mıdır, tartışmadır, ama bizler burada yaraları sarmak için varız.

Bizim gibi birçok STK var, çok da iyi çalışıyorlar, ama Ahbap'ın bir farkı var, onu söylemek zorundayım; geçen İzmir Depremi'nden sonra üç ay biz bölgede kaldık, herkes gitti. Ve bu konuda da İzmir Valiliği de buna şahittir. Şimdi ise yine biz deprem bölgelerinde kalacağız ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Biz buradayız, biz valiliğimizle, AFAD'ımızla, polisimizle jandarmamızla ve diğer STK'larla buradayız.''

'Başvuruda Bulunmayı Düşünmüyorum'

''Biz fazla bağış toplama derdinde değiliz, çünkü bizim derdimiz yok. Ahbap’ta para diye bir şey yok. Ben altı yılda 1,5 milyar dağıttım ama parayı görmedim. Bizim derneği büyütelim, kamu yararına yapalım; bir kere kamu yararını şirketler vergiden düşüyor ya, bu konuda eleştiri alabilirim, belki bir gaf da yapabilirim ama içimdekini söylemek istiyorum. Vergiden düşerek yapılacak yardımı ben istemiyorum. Ben gönlünden versin istiyorum, vergiden düşsün diye değil. O yüzden başvuruda bulunmadım, bulunmayı da düşünmüyoruz. Hatta biz yeteri kadar yardım aldık, kalan yardımı da, yardım yapmak isteyenler AFAD’a yollasın. Devletin kurumudur, birlikte çalışıyoruz.''

Kaynak: artigercek.com