Handan'ı 20 Bıçak Darbesiyle Öldüren Eşi Adliyede

Handan'ı 20 Bıçak Darbesiyle Öldüren Eşi Adliyede

ERZİNCAN'da 1 ay önce uzaklaştırma kararı dolup, geldiği evde tartıştığı eşi Handan Özen'i (30), 20 bıçak darbesiyle öldüren Ahmet Özen (31), adliyeye sevk edildi.

Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN, (DHA)-ERZİNCAN'da 1 ay önce uzaklaştırma kararı dolup, geldiği evde tartıştığı eşi Handan Özen'i (30), 20 bıçak darbesiyle öldüren Ahmet Özen (31), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Halitpaşa Mahallesi 1259 Sokak'taki evde meydana geldi. 1 ay önce uzaklaştırma kararı dolan Ahmet Özen, iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Handan Özen ile tartıştı. Ahmet Özen, çıkan kavgada eşini 20 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk annesi kadın, hayatını kaybetti. Ahmet Özen de polise teslim oldu. Emniyette konuşmadığı öğrenilen Özen, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Handan'ı 20 Bıçak Darbesiyle Öldüren Eşi Adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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