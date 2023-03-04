Hande Fırat'tan çarpıcı iddia! Meral Akşener'in siyasi planı hazır...

Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında, Akşener'in adaylık önerdiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun bunu kabul etmemesi durumunda Akşener’in planının hazır olduğunu dile getirdi.

Fırat, “Ben ilk günden beri aynı tezleri savunuyorum. Madem reddettiler o zaman bir kadın olarak ben adayım diyecek" iddiasında bulundu.

"Akşener, zaten partisinin yetkili kurullarından Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasının çıkmayacağını biliyordu" diyen Fırat, Akşener’in planını aktarırken şöyle yazdı:

"- Akşener, kimilerinin iddiasına göre “oğlum” diye hitap ettiği Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’a aynı anda çağrıda bulundu.

- İmamoğlu’nun bu adaylığa ve çağrıya çok sıcak bakmadığını da bilerek yaptı.

- Bu satırların yazıldığı dakikalarda İmamoğlu’ndan özel bir açıklama gelmemişti."

Hande Fırat, Akşener’in “Ben ilk günden beri aynı tezleri savunuyorum. Madem reddettiler o zaman bir kadın olarak ben adayım” demeye hazırlandığını öne sürdü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çağrısının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu dün gece sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. İki başkan açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'na desteklerini yineledi.

Kaynak: yurtgazetesi.com.tr