Hanife, Koca Şiddetinden Kaçarken Otobüs Terminalinde Öldürüldü (2)

Hanife, Koca Şiddetinden Kaçarken Otobüs Terminalinde Öldürüldü (2)

İzmir'in Dikili ilçesinde, otobüs terminalinde, sürekli olarak şiddet gördüğü eşi Haydar Çakıcı tarafından 4 bıçak darbesiyle öldürülen Hanife Çakıcı'nın cenazesi, baba evinin bulunduğu kırsal Deliktaş Mahallesi'ne getirildi.

HANİFE'Yİ SON YOLCULUĞUNA KADINLAR UĞURLADI

İzmir'in Dikili ilçesinde, otobüs terminalinde, sürekli olarak şiddet gördüğü eşi Haydar Çakıcı tarafından 4 bıçak darbesiyle öldürülen Hanife Çakıcı'nın cenazesi, baba evinin bulunduğu kırsal Deliktaş Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alındı. Genç kadının cenazesi mahalleye getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Dikili Kadın Demokrasi Platformu "Yastayız, isyandayız" yazılı pankart ve "Kadına şiddete hayır" ve "Kadın cinayetlerine son" yazılı dövizler taşıdı. İki çocuk annesi Hanife Çakıcı'nın tabutu cenaze aracından kadınlar tarafından alınarak Deliktaş Mezarlığı'na kadar kadınların omzunda taşınarak götürüldü. Kızlarını kaybetmenin acısını yaşayan Mehmet- Nalan Karabulut çifti sinir krizi geçirdi. Karabulut çiftine sağlık ekipleri tarafından çağrılan ambulansta gereken müdahale yapıldı. Edilen duaların ardından genç kadının cenazesi toprağa verildi. Kadınlar tarafından Çakıcı'nın mezarına çiçekler bırakıldı.

Dikili Kadın Demokrasi Platformu'ndan Pervin Çakıcı, "Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. Bu konunun takipçisi olacağız. Bunu yapan kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi. (DHA)

Oben ULU / DİKİLİ (İzmir), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Hanife, Koca Şiddetinden Kaçarken Otobüs Terminalinde Öldürüldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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