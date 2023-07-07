Harçlara Ve Vergilere Dev Zam: Kdv Yüzde 20’ye Yükseltildi, Ehliyet Hariç, Harçlar Yüzde 50 Zamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre; KDV genel oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye, bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8’lik KDV yüzde 10’a, yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç 20 bin liraya yükseltildi. Ehliyet harcı hariç 492 saylı Harcar Kanunu’na tabi tüm harçlarda da yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre; KDV genel oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye, bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8’lik KDV yüzde 10’a, yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için ödenmesi gereken harç 20 bin liraya yükseltildi. Ehliyet harcı hariç 492 sayılı Harçlar Kanunu’na tabi tüm harçlarda da yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kararlarla birçok vergi ve harca zam yapıldı. Buna göre, KDV genel oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltildi. Bazı mal ve hizmetler için uygulanan yüzde 8’lik KDV de yüzde 10’a çıkartıldı. Temel gıda ürünlerinde geçen yıl yüzde 8’den 1’e düşürülen vergide ise artış olmayacak.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRMENİN HARCI 20 BİN LİRA

Yurt dışından getirilen telefonlar için ödenmesi gereken harç 6 bin 91 liradan 20 bin liraya yükseltildi. Ehliyet harcı hariç 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na tabi tüm harçlarda yüzde 50 oranında artış yapıldı.

ŞANS OYUNLARINDAN ALINAN VERGİLERDE DE DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Şans oyunları hasılatından alınan vergiler de yükseltildi. Buna göre vergiler; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14, diğer şans oyunlarında yüzde 20 olarak uygulanacak.

NOTER, PASAPORT VE VİZE HARÇLARINA YÜZDE 50 ARTIŞ

Yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, Dışişleri Bakanlığı tasdik, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname, diploma ve trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlarda da yüzde 50 oranında artış yapıldı.

Tüketici kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BMSV) ise yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi.

Anka Haber Ajansı