Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Borcunun 20 Milyon Tl'nin Üzerinde Olduğunu Açıkladı

Hasan Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Borcunun 20 Milyon Tl'nin Üzerinde Olduğunu Açıkladı

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun 20 milyar TL'nin üzerinde olduğunu açıkladı.

(ANKARA)- CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun 20 milyar TL'nin üzerinde olduğunu açıkladı.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Öztürk, AKP’den CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin borcunu da açıkladı. Öztürk, 31 Mart’ta koltuğu devreden AKP’li Alinur Aktaş’ın belediyenin borcunun 7,1 milyar TL olduğu yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Aktaş, Umre programı nedeniyle devir teslim töreninde kendisi yoktu. Ona vekaleten Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz devir teslim töreninde, belediyenin şirketleriyle birlikte 20 milyar TL borcu olduğunu söyledi. Yeni Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey ile konuştum. Dedi ki "Çalışmalarımızı yapıyoruz. 20 milyar TL gibi devredenin bize bildirdiği bir borç var. Ancak görünen o ki borcumuz 20 milyar TL'nin de üzerinde. Gerekli çalışmaları yapıp tane tane bunlarla ilgili açıklamalarımızı yapacağız'. Millet kuru ekmeğe mahkûm edilmişken AKP’li belediyelerin saltanat ve lüks içerisinde belediyeleri nasıl yönettiğini gerçekten merak ediyor ve anlamakta güçlük çekiyoruz. Parti sözcümüz Deniz Yücel, yaptığı açıklamada AKP ve MHP’den alınan belediyelerin borç yükünün 100 milyar lira olduğunu, kasalarının bomboş olduğunu ve gereksiz harcama rekoru kırıldığını söyledi. Ancak görünen o ki 100 milyar rakamı daha da artacak."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Odtü Öğrencileri Bahar Şenliklerine Sahip Çıkmak İçin Meclis'te: “Kazanana Kadar Mücadeleye Devam”
Odtü Öğrencileri Bahar Şenliklerine Sahip Çıkmak İçin Meclis'te: “Kazanana Kadar Mücadeleye Devam”
Sezgin Tanrıkulu: "Akp'nin Kayyum Uygulaması, Siyasi Bir Kötülük Olarak Tarihe Geçecek"
Sezgin Tanrıkulu: "Akp'nin Kayyum Uygulaması, Siyasi Bir Kötülük Olarak Tarihe Geçecek"
Almanya Cumhurbaşkanı Steınmeıer, Özgür Özel İle Görüştü
Almanya Cumhurbaşkanı Steınmeıer, Özgür Özel İle Görüştü
Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Belediyenin Borcunun 1 Milyar 60 Milyon 485 Bin Tl Olduğunu Açıkladı
Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Belediyenin Borcunun 1 Milyar 60 Milyon 485 Bin Tl Olduğunu Açıkladı
Tbmm Genel Kurulu'nda Chp Ve Mhp Arasında 'Manisa' Tartışması
Tbmm Genel Kurulu'nda Chp Ve Mhp Arasında 'Manisa' Tartışması
Kütahya Belediye Başkanı Kahveci Eski Borçları Belediye Binasına Astı
Kütahya Belediye Başkanı Kahveci Eski Borçları Belediye Binasına Astı
Erdoğan: İsrail İle Yoğun Ticari İlişkileri Ayakta Tutmuyoruz, O İş Bitti
Erdoğan: İsrail İle Yoğun Ticari İlişkileri Ayakta Tutmuyoruz, O İş Bitti